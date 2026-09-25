Inglaterra: Thomas Tuchel dice que Cole Palmer "se pierde demasiadas concentraciones"

Thomas Tuchel manifestó que la baja de Cole Palmer de la convocatoria de Inglaterra fue una oportunidad perdida y que el astro de Chelsea “se pierde demasiadas concentraciones por lesiones”.

El seleccionador de los Tres Leones, que dejó a Palmer fuera de su lista para el Mundial de este año, abordó el viernes el tema del delantero de 24 años en una conferencia de prensa realizada en la víspera del partido de Inglaterra como local contra España en la Liga de Naciones.

“Según tengo entendido, juega con molestias y dolor, y no puede competir al máximo nivel con molestias y dolor. Así que se dio de baja y nos informó”, señaló Tuchel. “Y Chelsea nos informó. Eso es lo que entiendo. No estamos gestionando la carga”.

Palmer, que ha marcado cuatro goles en siete partidos con Chelsea esta temporada, estuvo entre varios jugadores que se retiraron de la convocatoria de Inglaterra.

Tuchel había citado el buen inicio de temporada de Palmer cuando lo volvió a convocar.

“Es otra oportunidad perdida”, dijo Tuchel el viernes. “Se pierde demasiadas oportunidades. Y no lo culpo por ello. Es simplemente un hecho. Se pierde demasiadas concentraciones por lesiones, y yo solo quiero basarme en lo que presencio personalmente y en lo que veo dentro de mi equipo.

“Y para eso tienes que estar en la concentración, y si no estás en la concentración, hay un siguiente nivel para impresionar que no puedes alcanzar, porque solo puedes hacerlo cuando realmente estás conmigo en el campo y con nosotros en el campo", indicó el técnico alemán. "Así que sí, es una oportunidad perdida”.

No digan que es un ‘descanso’

Mientras Inglaterra se prepara para cuatro partidos de la Liga de Naciones, Tuchel afirmó que no existe un verdadero “descanso” durante las ventanas internacionales.

“Es un entorno competitivo, pero también es un entorno en el que a los jugadores les encanta estar cuando cruzan la puerta, donde les encanta entrenar entre ellos, estar juntos”, comentó.

“Así es como se ve la unión y la hermandad, y eso es lo que hemos creado desde septiembre pasado, en la clasificación, y nunca vamos a transigir con eso", subrayó. Nunca vamos a permitir que se cuele la sensación de que los jugadores no quieren venir".

“Nos centramos en los chicos que de verdad quieren jugar por Inglaterra”, remarcó.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP