Jesse Marsch, apasionado técnico estadounidense, lleva a Canadá al umbral de un hito en el Mundial

Jesse Marsch dio la bienvenida a Suiza en Canadá con su habitual estilo directo.

“Nos alegra tenerlos aquí, pero queremos vencerlos mañana”, manifestó el martes el apasionado seleccionador de Canadá.

Marsch ya condujo a Canadá a su primera victoria en una Copa del Mundo, y espera más —incluido otro partido en casa para la selección de la hoja de arce. Eso es lo que obtendría en la fase de eliminación directa si vence a los suizos el miércoles.

“Queremos ir por la victoria, obviamente, y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograrlo”, comentó el delantero Liam Millar.

Marsch, estadounidense, contrasta de forma marcada con la reputación de cortesía que tienen los canadienses en todo el mundo. Entre sus momentos de exuberancia: una celebración con pasos laterales y movimientos de brazos durante la goleada de Canadá por 6-0 sobre Qatar.

“Los grandes momentos no llegan tan fácilmente, hay que apreciarlos y hay que celebrarlos”, expresó Marsch.

También ha mostrado mal genio. Después de que Ismaël Koné, de Canadá, sufrió una fractura en una pierna ante Qatar, Marsch y el entrenador español Julen Lopetegui, protagonizaron un altercado.

Al final, Marsch levantó las manos y se alejó del seleccionador de Qatar.

Marsch recibió una suspensión de dos partidos por discutir con un árbitro en el encuentro por el tercer puesto de la Liga de Naciones contra Estados Unidos en abril de 2025, lo que lo obligó a perderse los encuentros iniciales de Canadá en la Copa Oro.

En las conferencias de prensa, Marsch dice lo que piensa.

“Lo que pasa conmigo es que, más o menos, respondo las preguntas con lo que pienso. Eso no es normal. Entiendo que en este negocio mucha gente cuida sus palabras con mucha más atención”, señaló Marsch antes del partido contra Qatar.

Nacido en el estado de Wisconsin, Marsch pasó 14 temporadas como jugador en la MLS. Consiguió su primer trabajo como entrenador en 2010 como asistente de la selección de Estados Unidos.

Obtuvo su primer puesto como entrenador principal al frente del Impact de Montreal, franquicia de expansión en la MLS. Luego dirigió a los Red Bulls de Nueva York, y a equipos en Austria y Alemania, antes de entrenar al Leeds United de la Liga Premier inglesa.

Su nombre ha surgido como candidato cuando Estados Unidos —selección con la que disputó dos partidos como jugador— busca técnico. En cambio, aceptó el cargo en Canadá en 2024, convirtiéndose en el primer estadounidense en dirigir a Les Rouges.

Ahora tiene a Canadá al borde de disputar por primera vez una fase de eliminación directa en una Copa del Mundo.

“Siento que cuando mi entrenador es una persona real, con emociones reales, eso siempre puede ayudar al grupo”, expresó Miller.

Marsch ha sido un promotor del fútbol en un país donde reina el hockey.

“Sentía con fuerza que podía, a través de mi personalidad y del fútbol en el que creo, ayudar a que el deporte siguiera evolucionando en el país hasta convertirse en algo de lo que la gente realmente quisiera formar parte. Queremos convertir esto en una nación futbolera, una nación de fútbol", aseguró Marsch.

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Connor Joyce es estudiante del Carmical Sports Media Institute de la Universidad de Georgia.

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Cobertura de AP sobre la Copa del Mundo: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa