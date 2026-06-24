Surcoreanos esperan ser prácticamente locales ante Sudáfrica en último partido de su grupo

Hong Myung-bo espera que el ambiente se sienta como el de un partido en casa este miércoles, cuando su selección de Corea del Sur juegue contra Sudáfrica su último encuentro del Grupo A del Mundial en Monterrey.

Una gran cantidad de aficionados mexicanos apoyó a los Guerreros Taeguk cuando derrotaron 2-1 a República Checa en el partido inaugural en Guadalajara, y el entrenador Hong prevé un respaldo similar ahora.

“Puede ser que mañana sintamos que este es nuestro terreno, y eso es un regalo muy grande para nuestros jugadores. Lo aprovecharemos muy bien para poder jugar un buen partido mañana”, señaló Hong, quien fue capitán de la selección surcoreana que alcanzó las semifinales en 2002, cuando coorganizó el Mundial con Japón.

Hay una razón de peso para ese apoyo.

Corea del Sur dio la sorpresa en 2018 al vencer 2-0 a Alemania, lo que envió a México a los octavos de final. Y los aficionados mexicanos marcharon de manera célebre al consulado de Corea del Sur en Monterrey para celebrarlo, coreando: “Coreano, hermano, ya eres mexicano"

Desde entonces, los aficionados al fútbol de ambos países han desarrollado un vínculo pese a las diferencias en la cultura futbolística.

Además de los aficionados que viajan, Monterrey alberga a unos 5.000 inmigrantes surcoreanos, que en su mayoría viven justo al este del Aeropuerto Internacional de la ciudad, en una zona conocida como Pesquería.

La instalación de una planta de KIA Motors y otros negocios en la región atrajo a una población surcoreana significativa y fortaleció la relación entre ambas naciones.

La ubicación de Corea del Sur en el Grupo A significó que los Guerreros Taeguk disputarían todos sus partidos de la fase de grupos en México, que coorganiza el torneo con Estados Unidos y Canadá.

Tras una derrota por 1-0 ante México en Guadalajara, Corea del Sur marcha segunda en el grupo con tres puntos. Sudáfrica y República Checa tienen un punto cada una tras empatar 1-1.

Una victoria o un empate de Corea del Sur sería suficiente para avanzar a la fase de eliminación directa, mientras que Sudáfrica debe ganar para evitar la eliminación.

Un segundo puesto en el grupo llevaría a la selección surcoreana a Los Ángeles para su partido de dieciseisavos de final contra el subcampeón del Grupo B. Los Ángeles sería otro destino cómodo para el equipo. La ciudad alberga a más de 300.000 estadounidenses de origen coreano.

Pero por ahora México está recibiendo a los aficionados surcoreanos con los brazos abiertos.

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Maya Koluder-Ramirez y Ethan Wilcox son estudiantes del Instituto Carmical de Medios Deportivos de la Universidad de Georgia.

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Cobertura de AP sobre la Copa del Mundo: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa