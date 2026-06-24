Desata controversia registro del nombre del pato Merlín que conquistó a los mexicanos en el Mundial

El registro del nombre del popular pato Merlín, que se convirtió en una celebridad emplumada en México luego de aparecer con una camiseta de la selección nacional en una celebración del Mundia l, desató el martes una controversia tras confirmarse que al menos dos personas solicitaron antes que la dueña del ave los derechos de la identificación para su uso comercial exclusivo.

La existencia de las diferentes solicitudes se conoció un día después que la dueña del pato, Carla Gómez, una vendedora callejera de 48 años, anunció que había presentado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) una acción para registrar la imagen y nombre de Merlín, de 2 años, que suele acompañarla a ella y su hijo cuando salen por el centro de la Ciudad de México a vender agua y refrescos.

Gómez acudió el lunes junto a Merlín y sus dos hijos de 22 y 14 años a la habitual conferencia diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum quien se comprometió a ayudarla para el registro de la marca del pato que se ha viralizado en las redes sociales y que fue designado por la FIFA embajador oficial del Mundial.

“Hoy trajimos a la familia que tiene como mascota al pato Merlín, porque ha sido un símbolo del Mundial, por lo que ‌son las familias mexicanas, por lo que somos las familias mexicanas y eso está por encima de cualquier otra cosa y es lo que se está viendo de México en el mundo hoy”, afirmó Sheinbaum al ofrecer ayuda a la madre soltera y sus hijos.

Gómez admitió sentirse emocionada al ver cómo Merlín acaparó el corazón de los aficionados mundialistas.

“Ha sido lo mejor que nos ha pasado en esta vida”, dijo la vendedora, quien aseguró que decidió acudir al IMPI para evitar el uso de la imagen de su mascota sin obtener regalías.

Merlín alcanzó notoriedad tras el partido inaugural del torneo que se realizó el 11 de junio en la Ciudad de México en que el coanfitrión se impuso 2-0 a Sudáfrica.

Las imágenes del pato vestido con la camiseta verde del equipo mexicano y caminando detrás del pequeño carrito en el que su dueña lleva las botellas de agua mientras miles de aficionados celebraban en las calles de la capital se viralizaron en las redes sociales. El palmípedo se convirtió así en la mascota no oficial del Mundial.

El IMPI informó la noche del martes en un comunicado que ha recibido solicitudes de registro de marca relacionadas con el pato Merlín “que se encuentran en el proceso previsto en la normatividad”, y añadió que una vez que se concluya la evaluación se emitirá una resolución, pero no ofreció detalles.

Medios locales reportaron que en el IMPI, que se encarga de proteger legalmente las creaciones, innovaciones y signos distintivos en México, se presentaron recientemente otras dos acciones de registro de propiedad del nombre del ave además de la que hizo Gómez.

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