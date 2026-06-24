El taiwanés Chien-Fan Lai firma con Yankees por bono de 872.500 dólares

Chien-Fan Lai, un lanzador derecho de 18 años de Taiwán, acordó un contrato de ligas menores con los Yankees de Nueva York el martes que incluye un bono de firma de 872.500 dólares.

Lai ayudó a Taiwán a ganar una medalla de bronce en la Copa Mundial Sub-18 del año pasado, al ponchar a 14 en siete entradas en tres apariciones como relevista.

Entre los exjugadores de los Yankees procedentes de Taiwán figuran el lanzador Chien-Ming Wang, quien firmó en 2000, y el infielder Fu-Lin Kuo, quien firmó en 2009.

Lai se presentará en la Academia de la Liga Dominicana de Verano de la organización.

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