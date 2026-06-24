Machado conecta sencillo impulsor en la 10ma y Padres vencen 7-6 a Bravos

El dominicano Manny Machado conectó un sencillo impulsor en la 10ª entrada para guiar el martes por la noche a los Padres de San Diego a una victoria por 7-6 dejando en el terreno ante los Bravos de Atlanta.

Con Jackson Merrill en segunda, Machado envió un lanzamiento del cubano Raisel Iglesias (0-2) al jardín central para darle a los Padres su sexta victoria dejándolos en el terreno en la temporada.

El dominicano Fernando Tatis Jr. pegó un jonrón solitario en la séptima entrada para empatar el juego para los Padres, que reaccionaron tras estar abajo 4-0 en la segunda.

Los Padres anotaron cinco carreras en su mitad de la segunda con sencillos remolcadores del dominicano Rodolfo Durán, Sung-Mun Song y Tatis, y un sencillo de dos carreras de Samad Taylor.

Mason Miller (2-1) lanzó las dos últimas entradas del juego, ponchando a tres por San Diego. Fue su sexta victoria dejándolos en el terreno del año.

El hondureño Mauricio Dubón conectó un jonrón solitario en la quinta para darle a Atlanta ventaja de 6-5.

Iglesias permitió dos hits, uno en la novena y otro en la 10ª, y ponchó a uno. El abridor de los Bravos, JR Ritchie, trabajó cinco entradas y ponchó a siete. Permitió cinco hits y otorgó cuatro bases por bolas. ___

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