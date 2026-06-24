Con túnica de ribetes del arcoíris en el Mundial, un médico qatarí gay defiende igualdad de derechos

Vestido formalmente con un bisht tradicional qatarí, el doctor Nasser Mohamed paseó junto a una multitud de cientos de personas afuera del Chase Center mientras el partido del Mundial entre Inglaterra y Croacia se proyectaba muy arriba en la pantalla gigante.

Su túnica dorada y negra tenía un detalle llamativo: ribetes con los colores del arcoíris a lo largo de cada manga y las palabras “amor” y “libertad” escritas en árabe.

“Por eso el Mundial es realmente poderoso, porque la gente no necesita oír quién soy yo; puedo simplemente caminar, que me vean, y ya está", dijo Mohamed. "No tenemos que decir ni una palabra”.

Hace cuatro años, cuando el Mundial se disputó en su país natal y Mohamed ya vivía al otro lado del mundo, en San Francisco, se declaró gay y se convirtió en un hombre abiertamente homosexual proveniente de Qatar.

Era algo inusitado para un país donde las relaciones entre personas del mismo sexo están prohibidas y él no puede presentarse de manera femenina.

Mohamed vuelve a alzar la voz por quienes no la tienen. El hombre de 39 años ahora se siente lo suficientemente seguro como para caminar con confianza y sin miedo a sufrir daños, mientras usa botas con tacón grueso, rímel y pendientes de 5 centímetros.

Aún recibe con regularidad reacciones adversas y odio, pero también ha encontrado apoyo y amabilidad en todo el mundo, lo que ayuda a ahogar las amenazas de muerte y la polarización.

“En San Francisco me quieren muchísimo, de verdad, de corazón", afirmó Mohamed sobre la ciudad a la que se mudó hace más de una década. "No me había puesto esto desde que era niño en Qatar, y San Francisco me lo volvió a poner sobre los hombros, con arcoíris”.

Para él, ponerse el bisht para que todos lo vean es importante: “El emir de Qatar se lo puso a (Lionel) Messi en el último Mundial para celebrar a Messi. A nosotros también deberían celebrarnos”.

Mohamed hace campaña por el amor en el Mundial

Activista LGBTQ+ y médico de familia que trata el VIH, “Dr. Nas” —como se le conoce—, Mohamed lanzó su campaña “El amor es el gol” antes del Mundial y del Mes del Orgullo, con la esperanza de humanizar a todas las personas que participan.

Para un video, combinó jerga futbolística con referencias al amor, como cuando lee “el amor es el saque inicial, el primer toque”. Otra persona propone: “el amor es la asistencia, encontrarte exactamente donde estás”.

“Salvar una vida como la mía es muy caro, y lo sé, y ésta es la dura verdad", dijo Mohamed. "Por eso tuve que abrirme mi propio camino y salir. Lo perdí todo. Me desheredaron por completo. Tuve que reconstruirme desde cero, desde el suelo, todo”.

Qatar disputa su último partido de la fase de grupos este miércoles, contra Bosnia-Herzegovina en Seattle. Mohamed no estará allí, pero sí asistió al primer partido del equipo, el 13 de junio en Santa Clara, California.

Contaba con seguridad clara y visible, y el senador estatal de California Scott Wiener lo escoltó al empate 1-1 con Suiza. Una foto de ese día supera los 12 millones de visualizaciones en redes sociales.

“Mientras pasaba, todo el mundo me estaba tomando fotos con el senador. Fue muy dramático”, recordó.

Y emotivo.

“En el estadio no podía hablar porque, si empezaba a hablar, no iba a dejar de llorar, porque ¿cuándo voy a volver a ver a Qatar en mi vida?", preguntó Mohamed. "¿Cuándo va a pasar otra vez? No lo sé. ¿Cuándo voy a ver mi hogar? No puedo ver a mamá y papá, ni siquiera cuando les estaban cayendo misiles”.

Incluso en el exilio, Mohamed sigue alentando a Qatar

Después del partido, organizó una fiesta de baile en la Casa de la Moneda de San Francisco, destacada por una interpretación de “ Let Your Love Shine ”, escrita por su amigo cercano Simon Tam y cantada por Debby Holiday.

“El recorrido de Nas me conmueve porque está arraigado en un valor extraordinario y un corazón enorme", consideró Tam. "Ha tomado su propia verdad y la ha convertido en una forma de ayudar a otros a sentirse vistos, valiosos y menos solos”.

Tam cree que Mohamed puede cambiar el mundo, y esa también es la esperanza del médico.

“El primer paso para sanar es atestiguar las cosas tal como son", refirió Mohamed. "Mi objetivo final es que cada niño pertenezca a su propia familia y a su propia sociedad”.

Aun así, le rompe el corazón saber que no puede regresar a Qatar. Mohamed ha sido marginado por su propia familia debido a su sexualidad y por enfrentarse al poder para ayudar a otros.

Para quienes lo necesitan, incluida una mujer transgénero que había sido encarcelada y torturada, ha ayudado a que salgan de Qatar y ha conseguido recursos para que pudieran reconstruir sus vidas en otro lugar.

Mohamed agradece esta nueva existencia y asume los obstáculos que conlleva su trabajo, aunque cree que su seguridad podría estar en riesgo.

“Todos huimos de la persecución y pedimos asilo político en Estados Unidos, y ahora los invitamos a todos a venir aquí a jugar al fútbol", indicó. "No me sentía seguro ni para salir de mi apartamento”.

Aun así, después de todo, apoya a Qatar y también a los estadounidenses. Planea ver a Estados Unidos durante los dieciseisavos de final, la próxima semana en el Levi's Stadium.

“Estoy alentando con amor tanto a Estados Unidos como a Qatar. Ambos fueron un hogar para mí y, cuando desafío a cualquiera de los dos, lo hago por amor, y lo digo en serio”.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa