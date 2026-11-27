Jerry Jones afirma que todavía cree que Brian Schottenheimer es el entrenador adecuado para los Cowboys de Dallas.

El propietario y gerente general hizo una salvedad importante tras otro desplome en la derrota 39-38 ante Filadelfia en el día de Acción de Gracias.

“Sí”, respondió Jones cuando le preguntaron si aún creía que su entrenador de segundo año podía llevar a los Cowboys a un Super Bowl. “Sí, pero, por otro lado, estos son retrocesos y son retrocesos condenatorios”.

Los aficionados seguramente verán como el más condenatorio de todos la decisión de Schottenheimer de jugársela en cuarta y 1 desde la yarda 39 de Filadelfia, con ventaja de dos puntos y 55 segundos por jugar. Dak Prescott fue capturado para una pérdida de 9 yardas, dejando a los Eagles a apenas 11 yardas del punto para el gol de campo de 59 yardas de Jake Elliott con dos segundos restantes.

Jones tampoco quiso achacar la derrota más reciente a esa decisión. Pero Ty Robinson, el lineman defensivo que capturó a Prescott se sorprendió de que Dallas sacara el balón. Y la superestrella de la WNBA Caitlin Clark pareció igual de desconcertada.

“No voy a señalar una sola cosa porque una sola cosa no debería haberlo provocado”, manifestó Jones. “En realidad tuvimos una combinación de cosas en las que nos equivocamos”.

Los Cowboys (5-7) tendrán que absorber una dolorosa derrotas durante 11 días antes de volver para un partido de lunes por la noche en Seattle el 7 de diciembre.

Las esperanzas de playoffs no son realistas en este momento. Estas son algunas de las realidades para Dallas:

— Ningún otro equipo local en la historia de la NFL ha perdido cuatro partidos en casa en la misma temporada anotando al menos 30 puntos, ni ha promediado al menos 30 puntos en los primeros 12 partidos (31,3) de una temporada y registrado un récord perdedor.

— La mayor ventaja desperdiciada en el cuarto cuarto en la historia de la franquicia fue de 14 puntos. Los Cowboys igualaron esa marca dos veces en noviembre, ambas en casa.

— Schottenheimer gestionó mal los segundos finales de la derrota 34-31 ante Baltimore en Río de Janeiro y ahora suma su más reciente decisión desconcertante. Esos no son los únicos dos momentos cuestionables en la administración del partido.

— Independientemente de cómo estén ocurriendo, las derrotas se acumulan. Dallas tiene marca de 12-16-1 y ha pasado apenas una semana por encima de .500 con Schottenheimer (6-5-1 la temporada pasada).

El entrenador insiste en que hace caso omiso de todo el ruido sobre su continuidad.

“No me preocupa eso”, declaró Schottenheimer. “Me preocupan los muchachos en ese vestuario, y eso no me afecta”.

Los Cowboys ya hicieron una contratación a mitad de temporada al incorporar a Mike Pettine como asistente principal para el coordinador defensivo debutante Christian Parker. Posteriormente, Dallas le quitó las funciones de mandar las jugadas al Parker, de 34 años, y se las dio a Pettine, quien cumplió 60 años unas semanas antes de decidir salir del retiro.

Jones ya había dicho que no vendrían más cambios de entrenadores. Lo reiteró antes de un fin de semana largo y una pausa de 10 días entre partidos.

“No lo anticiparía”, comentó Jones. “Podemos darnos una mejor oportunidad de ganar estos próximos partidos y ser competitivos, en mi opinión, sin cambios de entrenadores en este momento”.

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