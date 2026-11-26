El receptor de los Jaguars de Jacksonville, Parker Washington, fue añadido el jueves al reporte de lesiones del equipo por un problema en el hombro.

Washington figuró como participante limitado en la práctica, lo que por lo general significa que se lesionó durante la sesión, ya que antes no había sido incluido en el reporte.

No está claro si Washington podrá jugar contra Tennessee (1-9) el domingo. Se espera que el entrenador Liam Coen ofrezca más información el viernes.

Washington lidera a los Jaguars (7-3) con 44 recepciones para 748 yardas y seis touchdowns. Atrapó 58 pases para 847 yardas y cinco anotaciones en 2025, y se convirtió en el objetivo preferido de Trevor Lawrence en el tramo final.

Seleccionado en la sexta ronda del draft procedente de Penn State en 2023, Washington está en el último año de su contrato de novato y podría ser candidato a recibir la etiqueta de jugador franquicia del equipo si las partes no logran acordar un contrato a largo plazo antes del 3 de marzo de 2027.

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