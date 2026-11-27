Jake Elliott acertó un gol de campo de 59 yardas cuando quedaban 2 segundos, y los Eagles de Filadelfia coronaron una remontada impresionante en el Día de Acción de Gracias, al superar el jueves 39-38 a los Cowboys de Dallas.

Los Eagles (4-7) tuvieron una oportunidad de ganar cuando el entrenador de los Cowboys, Brian Schottenheimer, decidió jugársela con una ventaja de dos puntos en cuarta y 1 desde la yarda 39 de Filadelfia cuando quedaban 55 segundos. Dak Prescott fue capturado, y los Eagles finalmente avanzaron hasta la yarda 41 de Dallas con 7 segundos por jugar.

La derrota sorpresiva seguramente aumentará la presión sobre Schottenheimer después de que los Cowboys (5-7) volvieron a fallar en su intento de ganar partidos consecutivos y dejaron prácticamente clausurado cualquier camino hacia los playoffs.

Los Cowboys ganaban por 21 puntos en el tercer periodo y todavía estaban arriba por 14 en el cuarto antes de que los Eagles iniciaran su remontada al bloquear una patada de despeje y devolverla para touchdown.

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