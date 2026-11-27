Tyler Bass anotó un gol de campo de 57 yardas cuando expiraba el tiempo y los Bills de Buffalo colocaron en 10-1 su foja, la mejor de la Conferencia Americana, al superar 13-10 a los Chiefs de Kansas City en una noche lluviosa, ventosa y fría de jueves.

James Cook acumuló 117 yardas por tierra y anotó con un acarreo de 5 yardas. Bass también convirtió un gol de campo de 54 yardas en este duelo defensivo.

El aguardado duelo ofensivo entre Josh Allen, de Buffalo, y Patrick Mahomes, de Kansas City —dos de los mejores mariscales de campo de la NFL—, así como entre sus potentes ofensivas, no llegó a materializarse, en medio de las condiciones meteorológicas adversas.

Allen terminó con 10 pases completos en 21 intentos para 81 yardas y dos intercepciones —ambas dentro de la yarda 20 de Kansas City. Mahomes finalizó con 16 completos en 29 envíos para 174 yardas.

Buffalo ha ganado siete duelos seguidos e igualó su mejor inicio de temporada desde 1991.

Emmett Johnson sumó 72 yardas por tierra y anotó con un acarreo de 1 yarda por los Chiefs (8-3).

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