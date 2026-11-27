A pesar de una temporada plagada de inconsistencias, los Seahawks siguen siendo los actuales campeones del Super Bowl. Y buscarán recordárselo al resto de la NFL el domingo cuando viajen a casa de unos 49ers que actualmente reposan en la cima de la liga.

La defensa del título no ha salido como lo esperaba Seattle (6-4). El quarterback Sam Darnold ha regresado al flojo nivel de sus primeros años en la NFL, un ataque terrestre que alguna vez fue laureado hoy es un trabajo en proceso y el carácter en momentos definitorios que llevó a los Seahawks hacia el campeonato la temporada pasada parece haber desaparecido, como lo demuestra su marca de 1-3 en partidos resueltos por tres puntos o menos.

Todas esas dudas podrían disiparse con una victoria en casa de su némesis.

Brock Purdy y la mejor ofensiva de la NFL tienen otros planes. San Francisco (9-1) busca su cuarto triunfo en fila, viene de exhibir a la defensiva más dominante de toda la liga en la Ciudad de México y promedia casi 40 puntos en sus últimos tres compromisos.

Pero no es sólo Purdy. Es un Christian McCaffrey al frente del cuarto mejor ataque terrestre de la NFL, son Keenan Allen, Mike Evans y George Kittle que aportan experiencia y seguridad en el juego aéreo y una defensiva que ha robado 16 balones para tener a San Francisco cómodamente en el primer lugar del Oeste de la Conferencia Nacional (NFC).

Más importante aún, ya saben lo que es vencer a los Seahawks esta temporada. Viajaron a Seattle en la semana 5 y regresaron con un triunfo 32-29 gracias a un gol de campo con 1:56 por jugar y a una inusual falla del estelar receptor Jaxon Smith-Njigba, quien dejó caer un pase fácil en la última serie ofensiva.

El equipo visitante ha ganado los últimos cinco partidos de la serie, Seattle ostenta la cuarta mejor defensiva de la NFL —la mejor contra el pase— y la cuarta mejor en tercera oportunidad. Al ataque, Smith-Njigba encabeza a toda la liga con 1.207 yardas y 10 touchdowns y Darnold podría reaparecer luego de una ausencia de dos partidos por lesión.

Sólo les queda esperar que eso sea suficiente.

“Están encendidos”, reconoció el liniero defensivo de Seattle, Jarran Reed. “Tenemos que salir preparados para jugar. Sabemos lo que está en juego. Será un partido importante”.

Raiders (4-7) en Cleveland (6-4)

Luego de un prometedor inicio de 3-0, los Raiders han perdido siete de sus últimos ocho compromisos, mandaron a su quarterback titular a Minnesota y ahora las esperanzas de evitar su quinta campaña seguida con registro negativo recaen exclusivamente en los hombros de un joven Fernando Mendoza que hará apenas el tercer inicio de su carrera.

Si bien ha progresado constante semana tras semana, Mendoza tendrá enfrente a un equipo que lo sabe todo de progreso. Los Browns ya superaron su total de triunfos de la temporada anterior, han ganado tres de sus últimos cinco compromisos y actualmente están en posesión provisional del último boleto a playoffs por la Conferencia Americana.

El controversial quarterback Deshaun Watson ha dejado atrás las críticas de su comportamiento fuera del campo y su exorbitante contrato para hilvanar tres inicios con al menos 300 yardas por pase. Más importante aún ha sido su aplomo en los momentos de apremio, habiendo comandado regresos en el último cuarto en cada uno de los seis triunfos de Cleveland.

Mendoza busca su primer triunfo en la NFL una semana después de conseguir tres touchdowns en la derrota ante Denver, pero es complicado cuando de complemento tiene a la peor defensiva de la liga, el segundo peor ataque terrestre y un equipo que no ha sumado victorias ante rivales con marca positiva en toda la campaña.

Semana 12

La jornada inició el miércoles con la victoria de los Rams sobre Green Bay, por 26-13. Blake Corum aportó 184 yardas terrestres, mientras que la defensiva logró dos intercepciones para que Los Ángeles (7-4) hilvanara su quinta victoria.

Los Packers (6-5) han hilado derrotas por primera ocasión desde que perdió sus últimos cinco duelos de la campaña anterior.

La semana continuó el jueves con una triple cartelera por el tradicional Día de Acción de Gracias.

A primera hora, los Bears superaron 39-35 a Detroit. Chicago (9-2) ha hilvanado seis victorias, mientras que los Lions (8-3) vieron cortada una seguidilla triunfal idéntica.

Posteriormente, los Cowboys cayeron a nuevas profundidades en otra campaña bochornosa, con una derrota por 39-38 ante Filadelfia.

Los Eagles (4-7) aseguraron el triunfo con remontada cuando Jake Elliott acertó un gol de campo de 59 yardas cuando quedaban 2 segundos, tras una polémica decisión del entrenador de Dallas (5-7), Brian Schottenheimer.

Y por la noche, los Bills se impusieron 13-10 sobre Kansas City con un gol de campo de 57 yardas de Tyler Bass cuando el tiempo se agotaba. Buffalo (10-1) lidera la Conferencia Americana, mientras que los Chiefs cayeron an un registro de 8-3.

La acción continúa este viernes con la visita de los Broncos (8-2) a Pittsburgh (6-4) que está envuelto en el drama causado por la salida de Aaron Rodgers. Denver busca su séptimo triunfo en fila.

El domingo: Ravens (4-7) en Houston (4-6); Saints (3-7) en Cincinnati (7-3); Giants (6-3-1) en Indianápolis (3-8); Titans (1-9) en Jacksonville (7-3); Jets (3-8) en Miami (1-9); Falcons (3-7) en Minnesota (7-3); Patriots (5-5) en LA Chargers (1-9); Commanders (4-5-1) en Arizona (3-8); Seahawks (6-4) en San Francisco (9-1); y Raiders (4-7) en Cleveland (6-4).

La semana concluye la noche del lunes con la visita de los Panthers (5-5) a Tampa Bay (3-7). Los Buccaneers han ganado 7 de los últimos ocho duelos de la serie y los últimos seis ante Carolina en casa.

___

El periodista de Associated Press Fernando Ramirez contribuyó con este despacho desde Renton, Washington.