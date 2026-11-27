La fiscalía de Marsella abrió dos investigaciones sobre cómo al menos 11 hinchas búlgaros resultaron heridos en enfrentamientos entre seguidores del Olympique de Marsella y Levski Sofía antes de su partido de la Liga Europa el jueves.

Una investigación se centró en violencia intencional agravada por parte de aficionados del Marsella, y la otra en incitación al odio tras saludos nazis y provocaciones de seguidores búlgaros, informó a The Associated Press la fiscalía de Marsella el viernes.

Se produjeron peleas en las gradas antes del saque inicial en el Stade Vélodrome de Marsella, cuando los aficionados locales se enfrentaron a los visitantes. Levski presentó una queja ante la UEFA, y el Marsella, que ganó el partido 1-0, probablemente afrontará duras sanciones.

La UEFA indicó que también estaba investigando los incidentes.

La presidenta búlgara Iliana Yotova pidió que los responsables rindan cuentas. Señaló que Bulgaria estaba lista para brindar cualquier ayuda necesaria a los heridos. El primer ministro Rumen Radev afirmó que habló sobre los incidentes con el presidente francés Emmanuel Macron al margen de una cumbre europea en Bruselas.

“Compartimos la opinión de que la agresión y la violencia no tienen cabida en una Europa civilizada”, escribió Radev en una publicación de Facebook el viernes.

Agradeció a Macron su implicación personal en el caso, la asistencia médica brindada a los heridos por las autoridades francesas y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos búlgaros. Radev también sostuvo que los responsables deben ser llevados ante la justicia.

La prefectura de policía de Marsella contabilizó 11 víctimas y dijo a la AP que las lesiones incluyeron daños en ojos y cabezas, además de un hombro dislocado.

Según los fiscales de Marsella, seis víctimas búlgaras fueron trasladadas durante la noche a los servicios de urgencias de los hospitales públicos de la ciudad portuaria.

“Hasta el mediodía, dos permanecen hospitalizadas, incluida una con lesiones más graves”, indicó la fiscalía.

La fiscalía añadió que aún se estaba evaluando el número total de víctimas, más allá de las trasladadas al hospital.

Dos agentes antidisturbios también sufrieron heridas leves, según la policía. No se realizaron detenciones hasta el mediodía del viernes y se estaban analizando las imágenes de las cámaras de seguridad.

La oficina de Macron confirmó que habló con el primer ministro búlgaro sobre la violencia.

“Condenó en los términos más enérgicos posibles estos actos de violencia dirigidos contra los seguidores búlgaros, que no tienen cabida en el deporte ni en los espacios públicos, y aseguró al primer ministro que estos actos no quedarán impunes”, señaló el Elíseo.

El diario L'Equipe informó que se observaron saludos nazis en el sector de los aficionados visitantes y que cientos de ultras del Marsella finalmente abandonaron su grada para enfrentarse a ellos, derribando una puerta para acceder a su zona de asientos.

Manuel Bompard, legislador francés del partido de extrema izquierda Francia Insumisa (LFI) en el departamento de Marsella, comentó en redes sociales un video que aparentemente muestra a un aficionado de Levski haciendo un saludo nazi.

“Felicidades a los aficionados del Marsella que respondieron con un cántico antifascista”, escribió Bompard en X. “¡La extrema derecha no tiene lugar en nuestros estadios!”

El Ministerio de Exteriores de Bulgaria instó a las autoridades francesas a esclarecer las circunstancias de los ataques. Indicó que enviaría una nota diplomática a Francia exigiendo una investigación completa.

La Unión Búlgara de Fútbol condenó la violencia y dijo que había remitido el incidente a la UEFA, pidiendo las sanciones más severas posibles. También exigió plena cooperación y transparencia de las autoridades francesas para investigar los ataques e identificar a los responsables.

Levski afirmó que la prioridad del club era la seguridad y el bienestar de sus aficionados.

“Lo ocurrido esta noche es particularmente alarmante, dadas las extraordinarias medidas de seguridad implementadas por las autoridades francesas, así como las restricciones impuestas a nuestros aficionados desplazados —restricciones que el club ya había impugnado formalmente ante la UEFA”, señaló Levski. “A pesar de los riesgos identificados por el club antes del partido, las medidas adoptadas no lograron proporcionar una protección adecuada a nuestros aficionados. Esto es completamente inaceptable”.

El Marsella también condenó la violencia y dijo que estaba realizando “un análisis exhaustivo de las circunstancias en las que tuvieron lugar estos incidentes”.

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