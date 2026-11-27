El Manchester United activó una opción para ampliar el contrato del mediocampista Bruno Fernandes por 12 meses, informó a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló el viernes bajo condición de anonimato porque el United no ha anunciado públicamente la extensión.

El contrato de Fernandes debía expirar al final de la temporada y el internacional portugués indicó esta semana que las conversaciones estaban en pausa. Pero el United se ha asegurado de que no corre el riesgo de perder a su capitán como agente libre el próximo verano al activar la opción.

La persona explicó que la opción protegía al United de que clubes interesados pudieran acercarse a Fernandes en el nuevo año y que las negociaciones se reanudarían en el futuro. Fernandes firmó un contrato de tres años en 2024, que incluía la opción de otros 12 meses.

Fernandes, por su parte, sembró dudas sobre su disponibilidad para jugar contra Brentford tras ausentarse del entrenamiento el viernes.

El entrenador Mauricio Pochettino señaló que el mediocampista, que anotó dos goles en el empate 2-2 contra Sporting de Lisboa en la Liga de Campeones el miércoles, no asistió al entrenamiento por enfermedad.

“Está afectado por un virus de Portugal. Terminó el partido con un pequeño problema y hoy no puede formar parte de la sesión de entrenamiento”, dijo Pochettino. “Vamos a ver durante el día y mañana cómo se despierta, y veremos. No vamos a correr ningún riesgo, porque ya sabes que cuando ocurre este tipo de situación, no te sientes (capaz).

“Vamos a estar atentos, pero aun así no decidimos nada”, añadió el argentino.

Pochettino dirigirá su primer partido en casa como entrenador del United el sábado, con su equipo penúltimo en la Liga Premier.

El entrenador de Brentford Keith Andrews comentó que ya podía ver el impacto que Pochettino estaba teniendo después de apenas dos partidos.

“Se pueden ver rasgos de lo que es como entrenador, pero hay que equilibrarlo con dónde están actualmente”, expresó Andrews. “Ya se empieza a notar el cambio en términos de lo que él quiere, sin duda, pero nosotros queremos jugar nuestro partido. Esperamos un United muy bueno y organizado.

“Es Old Trafford, es Manchester United, es Mauricio Pochettino. Es un entrenador increíblemente impresionante por lo que ha logrado. Así que tenemos que esperar que el Manchester United esté en su mejor nivel”, sostuvo

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP