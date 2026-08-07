Jahmyr Gibbs entrena aliviado tras un acuerdo récord que lo convierte en el corredor mejor pagado

El corredor estelar de los Lions de Detroit, Jahmyr Gibbs, por fin consiguió lo que quería.

Un contrato récord le dio seguridad financiera, pero para Gibbs también puso fin a una espera angustiante que lo había mantenido fuera del campo de prácticas.

“Este proceso ha sido extremadamente estresante. Solo quería jugar. Extrañaba estar ahí con mis compañeros y entrenadores, y ahora simplemente es divertido estar ahí”, comentó Gibbs el viernes, un día después de firmar una extensión de contrato por tres años que lo convirtió en el corredor mejor pagado en la historia de la NFL.

La extensión, acordada el jueves, tiene un valor de 67,5 millones de dólares por tres años y podría llegar a 75,75 millones con incentivos. Incluye 51,5 millones de dólares garantizados, según múltiples reportes, superando el acuerdo que el running back de Atlanta, Bijan Robinson, firmó a principios de esta semana.

Tras firmar el contrato, Gibbs participó el viernes solo en ejercicios individuales, pero señaló que el mayor alivio fue dejar atrás las negociaciones.

Hace tres años, muchos cuestionaron si los Lions se habían excedido al seleccionar a un corredor con la 12da selección global en el draft de la NFL de 2023.

Gibbs afirmó que las críticas nunca le molestaron.

“En mi caso, en realidad no me importó, porque sabía lo que podía hacer y tenía confianza en mí mismo”, expresó.

A tres temporadas de iniciar su carrera, Gibbs ha armado uno de los arranques más productivos para un corredor en la historia de la NFL.

Pese a compartir el backfield con David Montgomery, Gibbs ha anotado 49 touchdowns totales en sus primeras tres temporadas en la NFL, la mayor cifra de cualquier jugador en ese lapso. Rompió el récord previo de 47 establecido por el miembro del Salón de la Fama y ex Lion Barry Sanders.

La temporada pasada, Gibbs acumuló 1.839 yardas desde la línea de golpeo, incluidas 1.223 yardas por tierra y 616 por recepción, mientras anotaba 18 touchdowns. También estableció máximos de su carrera con 77 recepciones, 616 yardas por recepción y cinco touchdowns atrapados.

Desde que ingresó a la liga, Gibbs ha corrido para 3.580 yardas —la séptima mayor cantidad en la NFL durante ese periodo— con un promedio de 5,3 yardas por acarreo. Ha superado las 1.200 yardas por tierra en cada una de las últimas dos temporadas y ha atrapado al menos 50 pases en los tres años.

El entrenador en jefe asociado de los Lions, Scottie Montgomery, indicó que Gibbs se ganó la extensión tanto por su producción como por su profesionalismo.

“Llegó desde el primer día e hizo todo lo que le pedimos. Es lo que debe ser un profesional”, sostuvo Montgomery.

Montgomery añadió que Gibbs ha seguido mejorando cada temporada, manteniendo el mismo enfoque que lo convirtió en la 12da selección global.

“Espero que muchos chicos, mucha gente, estén viendo la manera en que llevó el proceso”, manifestó Montgomery. “Pasar primero, al segundo, al tercer año y seguir mejorando”.

Montgomery también señaló la versatilidad de Gibbs como una de las razones por las que se ha convertido en una parte tan importante de la ofensiva de Detroit.

“Cuando tienes a un tipo como Jah, puede ser el caballo de batalla y tocar el balón 10 veces y sumar 200 yardas totales. Puede jugar en la posición de receptor. Puede jugar en la posición de ala. Puede jugar como corredor”, explicó Montgomery.

Gibbs contó que, después de acordar la extensión, recibió mensajes de varios corredores de la NFL, incluidos Robinson, Montgomery, Derrick Henry, Jonathan Taylor, Christian McCaffrey, James Cook y De’Von Achane.

Gibbs señaló que firmar la extensión también significa que podrá quedarse en una ciudad que ha adoptado desde que llegó en 2023.

Gibbs afirmó: “Antes de llegar aquí, todo lo que escuchas sobre Detroit es negativo. Desde que he estado aquí, lo único que puedo decir son cosas positivas. La gente, hay mucha buena comida, la cultura.

“Me encanta estar aquí. Me alegra muchísimo poder estar aquí los próximos cinco años”.

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