Stefon Diggs busca cerrar un ciclo en la NFL al firmar con los Commanders de su ciudad natal

Durante la primera década de su carrera en la NFL, Stefon Diggs siempre sintió que tenía algo que demostrar cuando se enfrentaba a Washington.

“Ese es el equipo de mi ciudad natal, ellos y los Ravens de Baltimore”, dijo Diggs el viernes. “Siempre jugaba con una espinita clavada, pero esa espina se hacía enorme cuando volvía a casa porque sentía que me dejaron pasar, no me dieron una oportunidad, y yo estaba justo en su patio trasero”.

Washington, y todas las franquicias de la NFL, dejaron pasar a Diggs varias veces en el draft de 2015 antes de que Minnesota lo seleccionara en la quinta ronda. Tras etapas con los Vikings, los Bills de Buffalo, los Texans de Houston y los Patriots de Nueva Inglaterra, y después de cuatro selecciones al Pro Bowl, Diggs firmó con los Commanders de su ciudad natal a principios de esta semana.

Para Diggs, es un momento de cierre de ciclo: es originario de Gaithersburg, Maryland, y de niño jugó en programas juveniles de la zona. Recluta de cinco estrellas con ofertas de beca prácticamente en cualquier lugar del país, Diggs eligió quedarse en casa y jugar para la Universidad de Maryland.

“No puedo escribir una historia mejor”, manifestó Diggs. “En este punto de mi carrera, estar sano, venir de una lesión de ligamento cruzado anterior (LCA), tener éxito, ir al equipo de tu ciudad natal y querer brillar para ellos. ... Quiero representar a mi ciudad”.

Su regreso a casa es más que una historia reconfortante. Los Commanders llegaron al campamento de entrenamiento con un enorme vacío en el puesto de receptor abierto número 2, al lado de Terry McLaurin, y se prevé que Diggs lo cubra como una mejora inmediata.

En cuanto al estilo, Diggs encaja de manera excelente junto a McLaurin, que es un receptor “X” más tradicional. Diggs tiene experiencia jugando por fuera y en el slot, y fue uno de los mejores de la liga para mover las cadenas en 2025: 51 de sus 85 recepciones terminaron en primeros downs.

El entrenador en jefe Dan Quinn comentó: “Cuando lo ves trabajar por dentro como jugador de slot, tiene una gran sensibilidad”. “Es un gran competidor. … Es alguien que, sin duda, puede mover las cadenas, y sabes lo importante que es eso: tener a alguien que maneje el detalle de las rutas de opción y las especificidades”.

Diggs señaló que no tenía una relación personal con McLaurin antes de su llegada, pero que admiraba desde lejos el juego y la intensidad de su nuevo compañero, y lo calificó como “muy parecido a mí”. Diggs elogió al resto de los receptores de los Commanders, en particular al novato Antonio Williams, de quien dijo que “puede jugar un poco al básquet”.

Quinn indicó que el plan con Diggs era aumentar la carga durante los próximos dos días, pero el jugador de 32 años llegó en gran forma y participó en ejercicios individuales y de equipo el viernes. Su enfoque inmediato está en el aula, con la esperanza de aprender rápido el sistema del nuevo coordinador ofensivo David Blough.

A lo largo de su carrera, Diggs se ha ganado la reputación de ayudar a potenciar a quarterbacks jóvenes. Tras un año de novato más bien discreto, Drake Maye, de Nueva Inglaterra, terminó segundo en la votación al Jugador Más Valioso la temporada pasada con Diggs como su principal objetivo. Josh Allen dio un gran salto en 2020, el primer año de Diggs en Buffalo.

Con Washington, Diggs se une a Jayden Daniels, quien se consolidó como Novato Ofensivo del Año de la AP en 2024. El dúo empezó a construir su química el viernes.

“Tienen un gran quarterback joven”, afirmó Diggs. “Es una estrella. Es una superestrella. Estoy entusiasmado por él, entusiasmado por este equipo”.

En Buffalo y Houston, Diggs fue elegido capitán del equipo. Quinn dijo que las habilidades de liderazgo del receptor ya han destacado en el breve tiempo que han compartido.

Por ahora, el objetivo de Diggs es ganarse el respeto de sus compañeros y entrenadores a través de su juego y su experiencia.

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