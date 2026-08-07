Frank Reich se deshace en elogios a Geno Smith: 'Está en su mejor momento'

Frank Reich tuvo que pensarlo un segundo mientras elogiaba —otra vez— a Geno Smith, al considerar la edad del quarterback de los Jets de Nueva York.

“No sé cuántos años tiene. ¿No pasa de los 35?”, preguntó el viernes Reich, el coordinador ofensivo; antes de que le dijeran que Smith en realidad tiene 35. “Se siente como si tuviera 28. Se los digo, se siente como si, físicamente, no veo nada... o sea, está en su mejor momento, físicamente”.

Nada mal para un quarterback que entra a su 14ta temporada en la NFL, un recorrido que comenzó como selección de segunda ronda del draft de los Jets en 2013 y que ha incluido varios altibajos en el campo a lo largo del camino.

“Su brazo, la manera en que se mueve, sus pies en el bolsillo de protección, físicamente está en su mejor momento”, manifestó Reich, en su primera temporada dirigiendo la ofensiva de los Jets. “Así que se cuida muy bien y eso va a ayudar a este equipo”.

Nueva York sin duda espera que así sea. Los Jets adquirieron a Smith en la temporada baja procedente de Las Vegas para sumar a un quarterback veterano a una ofensiva que tuvo enormes dificultades durante una temporada con récord de 3-14. Los Jets terminaron últimos o cerca del fondo en varias categorías ofensivas, mientras jugadores como Justin Fields, Tyrod Taylor y Brady Cook se turnaban para dirigir la ofensiva bajo el entonces coordinador Tanner Engstrand. Sus 8 yardas por pase completo fueron la cifra más baja de la NFL, y se espera que eso mejore de manera significativa.

Smith siempre ha sido capaz de estirar el campo, especialmente durante tres temporadas consecutivas de al menos 3.500 yardas por pase en Seattle de 2022 a 2024. Lanzó para 3.025 el año pasado en una campaña a la baja en Las Vegas que incluyó 17 intercepciones, la mayor cifra de la NFL.

De vuelta con los Jets, Smith ha tenido un campamento de entrenamiento mayormente bueno. Y ha impresionado a fondo a Reich, quien dijo durante el minicampamento que el quarterback tiene una mente de "football" de “élite”. Reich volvió a deshacerse en elogios hacia Smith el viernes.

“Geno es el líder. Es el líder de la ofensiva, no se equivoquen, en todos los sentidos. Y para mí, lo que ha quedado clarísimo en este inicio del campamento de entrenamiento, el atributo que más me resalta es su enfoque láser. Este hombre está enfocado como la gente no entiende. O sea, viene a trabajar y está totalmente concentrado.

“Y siento que toda la ofensiva se alimenta de eso. Eso es algo muy importante”, afirmó Reich.

Reich ha visto cómo luce el liderazgo de un quarterback. Fue suplente durante mucho tiempo de Jim Kelly como jugador y ha entrenado a Peyton Manning, Philip Rivers, Andrew Luck y Matt Ryan.

El coordinador ofensivo también sabe cómo se ve un buen desempeño de un quarterback. Y ve todo eso en Smith, aunque, claro, todavía dentro de los límites protegidos y sin contacto del campamento de entrenamiento.

“Recuerdo cuando estaba saliendo (de la universidad), yo lo tenía muy bien evaluado. Su mecánica de lanzamiento, si hablo solo de la mecánica pura de la parte superior del cuerpo, es impecable. Solo hay un par de tipos en la liga de los que diría que son impecables. Geno es uno de ellos”, comentó Reich.

Smith también ha estado recibiendo comentarios positivos de sus compañeros, quienes han elogiado su liderazgo desde que se reincorporó a los Jets.

“Geno es una leyenda para tipos como yo. Ha estado en la liga por mucho tiempo. Lo admiras; el profesionalismo que tiene es algo en lo que te fijas, y es de esos tipos a los que puedes acercarte y hablar con él en cualquier momento. Se sienta contigo en la mesa del almuerzo, se sienta con cualquiera en la mesa del almuerzo y tienes una conversación sencilla con él y hablas de la vida fuera del fútbol americano.

“Y, ya sabes, cosas así significan mucho”, señaló el ala cerrada Jelani Woods, en su quinta temporada.

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