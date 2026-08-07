Mets reclaman al infielder Gabriel Arias de waivers de los Guardianes

Los Mets de Nueva York reclamaron el viernes al infielder venezolano Gabriel Arias de la lista de waivers de los Guardianes de Cleveland.

Arias ya no tiene opciones de ligas menores y debe permanecer en el roster activo de los Mets o volverá a quedar sujeto a waivers. Se espera que se incorpore a los Mets la noche del sábado para su juego contra los Piratas de Pittsburgh.

El pelotero de 26 años, bateó para .244 con cinco jonrones en 42 juegos esta temporada con los Guardianes. Fue titular en 24 juegos en la tercera base, 10 como campocorto y dos en la segunda base.

Tiene un promedio de bateo de .219 de por vida a lo largo de cinco temporadas, todas con Cleveland, y suma 30 jonrones.

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