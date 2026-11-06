Incertidumbre persiste sobre técnico del Man United Michael Carrick pese a vencer a Roma

La victoria agónica conseguida el martes por e l Manchester United ante la Roma apenas ha aliviado la presión sobre el entrenador Michael Carrick.

Lo próximo para el United es un Aston Villa revitalizado el domingo en la Liga Premier inglesa.

Una derrota dejaría a Carrick en una posición muy incómoda de cara al parón internacional de noviembre, que a menudo ha sido un momento en el que los clubes aprovechan para realizar cambios de entrenador cuando se presentan dificultades al inicio de una temporada.

A algunos puede sorprenderles que Carrick haya aguantado tanto tiempo después de un inicio de campaña desastroso que ha dejado al 20 veces campeón de Inglaterra apenas un puesto por encima de la zona de descenso, con sólo una victoria en la liga.

La cúpula del club optó el mes pasado por darle una oportunidad para enderezar la situación, pero a una dolorosa derrota por 3-0 en casa ante el Bournemouth le siguió una caída por 2-0 en una visita al Chelsea el fin de semana pasado.

El martes, cuando iba perdiendo 2-0 ante la Roma a los 17 minutos en la Liga de Campeones, parecía que no había forma de remontar. Sin embargo, una enérgica reacción en la segunda parte desató celebraciones desenfrenadas en Old Trafford y generó esperanzas entre jugadores y aficionados, de que esto pueda ser el punto de inflexión.

“Noches como ésta pueden cambiar la dinámica, pueden cambiar temporadas, y creo que esta victoria nos va a dar confianza para los próximos partidos”, aseveró el defensor Diogo Dalot.

El tiempo dirá si ese triunfo resulta ser un trampolín o simplemente otro espejismo.

El Villa va al alza tras un inicio igualmente complicado. No logró ganar en sus primeros cuatro partidos y sumó apenas un punto después de la venta de un grupo de jugadores estelares en el verano.

El técnico español Unai Emery ha remodelado rápidamente a su equipo ante las ausencias de Morgan Rogers, Ollie Watkins, Ezri Konsa, el argentino Emiliano Martínez y Youri Tielemans. El delantero Nicolas Jackson lideró a su renovado conjunto, que ahora está invicto en cinco partidos.

El giro del Villa podría servir de inspiración para Carrick y el United.

Hubo una historia similar la temporada pasada, cuando el Villa pasó seis partidos en todas las competiciones sin ganar antes de recuperarse para asegurar la clasificación a la Liga de Campeones y la victoria en la Liga Europa.

El Villa ha respaldado a Emery, quien transformó al club con sede en Birmingham de un equipo que luchaba por no descender a un contendiente habitual a la Liga de Campeones.

No sorprende que algunos lo vean como un candidato ideal para devolver los buenos tiempos al United, que no gana un título de la Premier desde que el legendario entrenador Alex Ferguson se retiró en 2013.

Del mismo modo, no sorprende que, según se informa, el Villa esté intentando atarlo con un contrato a largo plazo.

Enfrentamientos clave

Tras derrotas consecutivas, el Manchester City viaja a Nottingham Forest el sábado, y el líder de la clasificación Arsenal juega en casa ante el Hull.

Arranca la primera ronda de la Copa de la FA. El Macclesfield, de categorías no profesionales, que protagonizó la mayor sorpresa en la historia de la competición la temporada pasada al eliminar al vigente campeón Crystal Palace, se enfrenta al Mansfield.

Jugadores a seguir

Nicolas Jackson ha sido transformado por Emery en el Villa, con ocho goles en 13 apariciones tras tener dificultades en el Chelsea y el Bayern Múnich.

El jugador de la academia del United Shea Lacey impresionó cuando ingresó ante la Roma y podría estar presionando para ser titular contra el Villa.

Bajas

El argentino Lisandro Martínez, del United, está suspendido, una semana después de su tarjeta roja contra el Chelsea. Carlos Baleba sufrió una presunta lesión en el tendón de la corva ante la Roma.

El Liverpool está monitoreando a Ryan Gravenberch mientras se recupera de una fractura de talón

William Saliba ha vuelto a entrenarse con normalidad en el Arsenal, tres meses y medio después de su último partido en las semifinales del Mundial con Francia.

Extracancha

Aficionados del United intentaron interrumpir el partido contra la Roma arrojando pelotas de tenis al campo en protesta contra los propietarios del club. No se sabe si habrá más protestas el domingo.

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James Robson está en https://x.com/jamesalanrobson

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