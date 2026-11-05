Cinco umpires retirados de las Grandes Ligas demandan plan de beneficios por dinero adeudado

Cinco umpires retirados han demandado a su plan de jubilación por su trabajo para las Grandes Ligas de Béisbol y al comité de jubilación del plan, al alegar que se les adeuda dinero adicional.

Joe West, Tom Hallion, Gerry Davis, Larry Vanover y Jerry Layne presentaron la demanda el 29 de septiembre en un tribunal federal de Nueva York.

Afirmaron que sus prestaciones no se calcularon correctamente y sostuvieron que deberían recibir dinero adicional en virtud de la Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados de 1974. Su abogado, Paul B. Holmes, indicó el jueves que el monto adeudado a los cinco supera los 2 millones de dólares.

West contó que, cuando planteó el asunto al comité de jubilación, le ofrecieron una suma relativamente pequeña.

“Si no te gusta la cifra, demándanos”, le habría dicho Steven Gonzalez, vicepresidente sénior de MLB y principal asesor jurídico en materia laboral según relató West.

“¿Acaso Steve Gonzalez no conoce mi historial al lidiar con demandas?”, expresó West.

West, quien trabajó un récord de 5.460 juegos de temporada regular entre 1976 y 2021, recibió en 2021 una indemnización de 500.000 dólares por daños y perjuicios en una demanda por difamación contra el exreceptor All-Star Paul LoDuca.

La MLB declinó hacer comentarios el miércoles, al citar la demanda pendiente. La demanda fue reportada por primera vez por USA Today.

West y Davis se retiraron después de la temporada 2021, Hallion después de 2022, y Layne y Vanover al final de 2024. La demanda se presentó contra el American Leagues and National Leagues of Professional Baseball Clubs Retirement Income Plan for Umpires y contra el comité de jubilación de esa entidad.

“En algunos de los temas se podría argumentar en ambos sentidos, pero en un par de ellos estaba bastante claro que simplemente estaban pagando de menos a los árbitros”, manifestó Holmes. “Así que seguimos el proceso y pasamos por conversaciones de acuerdo. Creo que estos muchachos estaban dispuestos a aceptar algo menos del 100% de lo que pensábamos que les correspondía, solo para evitar el litigio y terminar con esto, pero las ofertas de MLB no eran muy competitivas”.

Estos árbitros demandaron a título individual. La Asociación de Árbitros de las Grandes Ligas de Béisbol no es parte del caso.

“El sindicato quiso mantenerse al margen”, explicó Holmes. “No es un sindicato grande y no son expertos en pensiones”.

El juez de distrito Ronnie Abrams programó una conferencia previa al juicio para el 11 de diciembre.

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