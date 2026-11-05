Klopp deja fuera a Adeyemi y Woltemade y convoca al Mohya, de 17 años, con Alemania

Jürgen Klopp dio la sorpresa al dejar fuera de su más reciente convocatoria con la selección alemana al extremo del Barcelona Karim Adeyemi y al delantero de la Juventus Nick Woltemade, mientras que el jueves llamó por primera vez al joven de 17 años Wael Mohya.

Klopp redujo su amplia lista respecto a sus primeros partidos de la Liga de Naciones en septiembre y octubre y depositó su confianza en jugadores jóvenes.

Klopp no explicó de inmediato por qué excluyó a Adeyemi, quien suma cuatro goles y tres asistencias en 14 partidos desde que se incorporó al Barcelona, pero señaló que “cuanta más calidad tienes (disponible), más difíciles, en un sentido positivo, se vuelven las decisiones que debes tomar”.

Alemania enfrenta a Serbia en la Liga de Naciones el 13 de noviembre y a Países Bajos tres días después, con la intención de mejorar un rendimiento irregular. Los primeros cuatro partidos de Klopp al mando dejaron apenas una victoria.

Además del mediapunta adolescente del Borussia Moenchengladbach, que atraviesa dificultades en la Bundesliga, Klopp está dispuesto a confiar en otros jóvenes como los mediocampistas del Bayern Múnich Lennart Karl y Tom Bischof, y el veloz extremo del Colonia Said El Mala.

En lugar de Woltemade, el delantero del Werder Bremen Niclas Füllkrug, de 33 años, vuelve a ser convocado por primera vez en 17 meses. Sus nueve goles en siete partidos lo convierten en el máximo goleador de la Bundesliga.

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