Exreceptor de Guardianes Bo Naylor dice que ignoraba que hay apuestas por lanzamientos

El receptor Bo Naylor, excompañero de los lanzadores dominicanos de los Guardianes de Cleveland Emmanuel Clase y Luis Ortiz, testificó el jueves en el juicio de ambos por apuestas deportivas en Nueva York.

Naylor aseguró que no sabía que los apostadores podían poner dinero a lanzamientos individuales sino hasta que surgió el caso penal.

Citado como testigo de la defensa fuera de turno porque se dirige a su boda, Naylor hizo la revelación durante el contrainterrogatorio del fiscal federal adjunto James Simmons, quien le preguntó si sabía que se realizaban ese tipo de apuestas en el momento de las grabaciones de partidos de béisbol de 2025 mostradas a un jurado en Brooklyn.

“No lo sabía antes”, manifestó. “No lo supe hasta esta situación”.

“¿No sabía que la gente apuesta decenas de miles de dólares a lanzamientos?”, le preguntó el fiscal, aunque se le impidió responder cuando se aceptó una objeción de los abogados defensores.

El testimonio reflejó lo rápido que han florecido las posibilidades de apuestas deportivas en los últimos años. Las apuestas deportivas legales se han extendido a 39 estados en una expansión constante desde que la Corte Suprema de Estados Unidos despejó el camino para ello en 2018.

Apostar a si un lanzamiento será bola o strike es una variante conocida como proposición. Se trata de un tipo popular de apuesta que a menudo se centra en peloteros individuales —como lograr cierta cantidad de ponches en el béisbol, o puntos y rebotes en el baloncesto, o superar un determinado número de yardas por pase en el fútbol americano.

A Naylor, quien fue traspasado por Cleveland a los Cerveceros de Milwaukee en agosto —apenas unas semanas antes de que su nuevo equipo ganara la Serie Mundial— se le mostraron decenas de clips de lanzamientos realizados por Clase y Ortiz en 2025 cuando fue interrogado inicialmente por los abogados defensores de los lanzadores.

Los abogados lograron que Naylor explicara que los receptores les indican a los lanzadores qué pitcheos deben tirar y hacia dónde deben apuntarlos antes de cada uno.

Naylor señaló que receptores y lanzadores desarrollan una estrategia durante reuniones previas al partido sobre la mejor manera de lanzar a cada oponente para conseguir un out, basándose en un análisis de los puntos débiles en los hábitos de cada bateador.

También reconoció que los lanzadores, incluso los mejores, no pueden estar seguros de que cada pitcheo irá a donde se apunta.

Clase, tres veces elegido al Juego de Estrellas y dos veces Relevista del Año de la Liga Americana, tenía un “bastante buen control” de sus lanzamientos, comentó Naylor.

Tanto Clase, de 28 años, como Ortiz, de 27, se declararon inocentes de cargos de complot después de que se interpusieron hace un año. Los fiscales afirmaron que los jugadores aceptaron varios miles de dólares en pagos para que apostadores deportivos pudieran adivinar lanzamientos individuales.

Ello habría permitido a los apostadores embolsarse al menos 460.000 dólares.

Los fiscales indicaron que Clase, quien había completado la cuarta temporada de un contrato de 20 millones de dólares por cinco años, comenzó a proporcionar información sobre sus lanzamientos a apostadores en 2023 y reclutó a Ortiz para el esquema en 2025. Ortiz ganó 782.600 dólares como abridor de los Guardianes durante la temporada 2025.

Ambos están en libertad bajo fianza y se encuentran suspendidos sin goce de sueldo por el club, mientras enfrentan el proceso judicial.

Naylor, quien estudió español para poder comunicarse mejor con sus compañeros hispanohablantes en el equipo reconoció cuando era interrogado por el fiscal que no era amigo cercano de Clase ni de Ortiz.

Simmons también consiguió que Naylor admitiera que con frecuencia había visto a Clase en su teléfono celular en el vestuario.

Los fiscales han alegado que Clase a veces infringió las reglas de las Grandes Ligas de Béisbol al comunicarse con apostadores durante los juegos.

Naylor también reconoció que los lanzadores, en última instancia, tienen la última palabra sobre qué pitcheo se realiza. Pueden rechazar la seña del receptor y optar por un lanzamiento diferente.

En un momento de su testimonio, el abogado defensor de Clase, Michael Ferrara, le preguntó a Naylor si había escuchado que a Clase le gustaba participar en peleas de gallos con personas que conocía de la República Dominicana.

Naylor dijo que sí, basándose en “rumores que escuché en el clubhouse”.

Los abogados de Clase han dicho al jurado que el lanzador tenía amigos que compartían su entusiasmo por las peleas de gallos, que son legales en la República Dominicana, y por jugar dominó, más que por las apuestas deportivas.

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