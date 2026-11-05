Bournemouth vence 3-1 al Sparta Praga y sigue perfecto en la Liga Europa. Milan cae en San Siro

Bournemouth capitalizó la superioridad numérica y le dio la vuelta al marcador para vencer 3-1 a Sparta Praga, con lo que mantuvo un registro perfecto en su primera campaña europea.

En la sorpresa del día, el AC Milan fue sacudido 2-0 por el Ferencváros húngaro en San Siro.

Se guardó un minuto de silencio en estadios de toda Europa antes de los partidos para honrar a Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife que murió el martes después de sufrir un paro cardíaco tras una colisión en el campo con el arquero rival en un partido de la segunda división de España.

Siete victorias seguidas para Bournemouth

Tres suplentes ayudaron a los Cherries a darle la vuelta al partido en el estadio Letná del Sparta.

El mediocampista Tyler Adams igualó para el equipo de la Liga Premier al inicio del segundo tiempo con un disparo desde el borde del área.

El delantero brasileño Evanilson puso en ventaja a Bournemouth a nueve minutos del final con un remate rasante y con efecto dentro de área antes de que el también brasileño Rayan sentenciera en el último minuto.

Lewis Cook desperdició una ocasión de gol después de media hora de partido cuando su remate desde el punto de penal pegó en el poste.

Sparta respondió cinco minutos después, cuando Ebrima Singhateh avanzó en solitario desde su propio campo y batir a Michele Di Gregorio.

Fue el primer tanto que Bournemouth recibió después de ganar seis partidos seguidos en todas las competiciones sin encajar goles.

Pero la alegría del Sparta se desvaneció tres minutos más tarde, cuando el defensor Tobias Guddal recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado.

AC Milan pierde en casa

Después de que los visitantes presionaran a la defensa del Milan en el primer tiempo, Lenny Joseph anotó dos veces en un lapso de 14 minutos tras el descanso.

El atacante aprovechó un error del arquero Lorenzo Torriani para marcar el primero y añadió el segundo en un contragolpe cuando el Milan intentaba empatar.

Los dirigidos por Ruben Amorim no lograron aprovechar que tenían un hombre más después de que el suplente Bamidele Yusuf recibiera una roja directa a los 77 minutos.

Ferencváros sigue con paso perfecto, mientras que el Milan se mantiene con tres puntos en cuatro partidos.

En San Sebastián, Lyon consiguió su primer punto al sacar un empate 1-1 de visita a la Real Sociedad. Fue el primer partido del club francés después de que el entrenador Paulo Fonseca se marchara para incorporarse al Sporting de Lisboa. Jorge Maciel quedó al mando hasta la próxima pausa internacional, a la espera del nombramiento del sucesor de Fonseca.

Orri Óskarsson adelantó a los locales de cabeza, y el veterano mediocampista Corentin Tolisso anotó el empate.

En Bruselas, Anderlecht venció 2-0 a Salzburgo para lograr su segunda victoria.

En Londres, Daichi Kamada anotó en el tiempo añadido para que Crystal Palace, que se quedó con 10 jugadores, rescatara un empate 1-1 con Hoffenheim.

Leverkusen, Sunderland y Celtic juegan más tarde

Bayer Leverkusen, finalista del 2024, llega con un registro perfecto al enfrentar a Marsella más tarde. Juventus visita a Alkmaar y Celtic recibe a Besiktas.

Salah, apagado

El exdelantero del Liverpool Mohamed Salah fue bien maniatado por Friburgo, que ganó 1-0 como visitante ante el equipo turco Trabzonspor en la Conference League. Salah había anotado en las dos victorias previas de Trabzonspor.

Ajax goleó 6-1 como visitante a Midtjylland y Atalanta empató en casa 1-1 con Kairat Almaty.

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