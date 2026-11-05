El retiro internacional de Cristiano Ronaldo contrasta con el de su gran rival Messi

La gloriosa carrera de Cristiano Ronaldo con Portugal terminó finalmente con acritud.

Todo un contraste con respecto a su nemésis Lionel Messi, quien también se retiró del fútbol internacional este año tras llevar a Argentina a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo.

Como ha ocurrido a lo largo de sus excelsas carreras, es imposible no comparar a los dos mejores jugadores de su generación y, para muchos, los mejores de todos los tiempos.

Aunque el mensaje en video de Cristiano para anunciar su retiro el jueves fue sin duda emotivo, llegó después de una amarga ruptura con el seleccionador Jorge Jesus, que llevó al astro a abandonar la que terminó siendo su última convocatoria internacional.

Fue multado y suspendido. Y aunque ambos fueron gestos simbólicos —la multa fue de 285 dólares—, representaron un final poco edificante para una carrera en la que condujo a la selección a tres títulos importantes y se convirtió en el máximo goleador histórico del fútbol internacional masculino.

Del otro lado está Messi, cuya importancia perdurable para Argentina fue evidente hasta el final, al alcanzar nuevas alturas en los mundiales, convertirse brevemente en el máximo goleador histórico del torneo y dejar a la Albiceleste al borde de dos títulos consecutivos.

A los 39 años, tuvo ocho goles y cuatro asistencias en el pasado Mundial para quedar sólo por detrás de Kylian Mbappé en contribuciones de gol. En términos estadísticos, fue la mejor Copa del Mundo de Messi y estuvo en línea con la forma extraordinaria que mostró en el tramo final de su carrera internacional, en la que ganó tres grandes títulos a partir de los 34 años.

A partir de lo visto en el Mundial, podría argumentarse que Messi aún tenía más para dar y que podría haber seguido hasta la Copa América de 2028.

El retiro de Cristiano, a los 41 años, se ha sentido como algo que venía gestándose desde hace mucho tiempo.

Su carrera internacional parecía prácticamente terminada en el Mundial 2022, cuando fue relegado y su reemplazo, Goncalo Ramos, pareció dar paso a una nueva generación al marcar de inmediato un triplete.

Aunque siguió luchando, estableciendo nuevos récords goleadores y guiando a Portugal a un segundo título de la Liga de Naciones el año pasado, no ha podido igualar el brillo sostenido de Messi en el escenario más grande.

El declive de Cristiano

Tras su discreta Copa del Mundo en Qatar, no logró anotar durante el camino de Portugal hasta los cuartos de final en el Campeonato Europeo de 2024 y rompió en llanto en el campo después de fallar un penal en la prórroga en el torneo.

Aunque se convirtió en el primer jugador en marcar en seis mundiales distintos durante el torneo de este año en Estados Unidos, Canadá y México, gran parte del debate fue si debía seguir siendo titular indiscutible.

En sus últimos encuentros las cámaras parecían estar siempre a la espera de una reacción cuando es sustituido o quedaba fuera del once inicial en un momento en que Portugal cuenta con una generación dorada de jugadores.

“Pero siempre es así”, comentó en junio, “cuando las cosas van bien, ‘Cristiano es bueno’; cuando las cosas van mal, ‘Cristiano es un jugador retirado, es viejo’. Siempre será así”.

Ese debate continuó después de la Copa del Mundo y Cristiano se enfureció cuando le pidieron que calentara durante un partido de la Liga de Naciones contra Noruega en septiembre, pero no le dieron entrada.

Abandonó la concentración y más tarde difundió un comunicado en el que afirmó que le habían dicho que jugaría 30 minutos y que el técnico Jesus no había cumplido su palabra. Luego Cristiano quiso que Jesus reconociera su “error” durante una conferencia de prensa, algo que el entrenador no hizo, lo que llevó a su figura estelar a marcharse del equipo.

Independientemente de la legitimidad de la queja, su reacción fue otra distracción no deseada para la selección.

Con poca diferencia entre sus carreras a nivel de clubes —Messi ha ganado más Balones de Oro, Cristiano Ronaldo ha conquistado más títulos de la Liga de Campeones—, sus logros internacionales se han convertido en una vara para ayudar a zanjar el debate de quién es el mejor de todos los tiempos.

Messi dejó rezagado a Cristiano con su glorioso cierre con Argentina cuando antes fue al revés.

El triunfo de Portugal en la Eurocopa 2016 lo distinguió de Messi, quien tuvo que esperar hasta 2021 para ganar su primer gran título con Argentina, unaa Copa América, tras un breve retiro de la selección en 2016.

Messi finalmente emuló a Diego Maradona, otra leyenda del fútbol argentino al conducir a su país a la conquista del Mundial 2022.

Argentina volvió a ganar la Copa América en 2024 y la estrella del Inter Miami estuvo a un paso de una segunda Copa del Mundo, pero perdió la final en julio ante España.

Sus actuaciones sobresalientes en dos mundiales consecutivos parecen dejar más en claro las dificultades de Cristiano Ronaldo.

El portugués fijó un récord de 146 goles en 234 partidos, frente a los 126 de Messi en 208.

Ambos han sido íconos para sus países durante más de dos décadas y dejan un vacío en el fútbol internacional que quizá no se aprecie plenamente hasta la próxima Copa del Mundo dentro de cuatro años.

Messi recibe un partido de despedida

El mes pasado, prácticamente toda Argentina observó la despedida de Messi que fue anunciado como “el último tango”.

La Federación Portuguesa de Fútbol dijo que tiene la intención de organizar un homenaje a Cristiano Ronaldo “en el que los aficionados y el país puedan una vez más aplaudir y celebrar a un jugador que nos ha dado tanto”.

Por ahora, sus carreras a nivel de clubes continúan.

Cristiano aún aspira a llegar a 1.000 goles como profesional. Actualmente suma 985 y esa cifra podría alcanzarse antes del final de la temporada.

Sin embargo, en términos de fútbol internacional, ese capítulo está cerrado.

“Pasé mi vida trabajando para convertirme en el mejor jugador del mundo”, manifestó Cristiano al final. “Hoy me doy cuenta de que mi mayor victoria fue ganarme el honor de representar al mejor país del mundo”.

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