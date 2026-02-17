Stay up to date with notifications from The Independent

Partido en Benfica se detiene varios minutos y Vinícius denuncia insulto racista de rival

VINICIUS
VINICIUS (AP)

El partido entre Real Madrid y Benfica en la Liga de Campeones se interrumpió el martes durante varios minutos después de que Vinícius Júnior acusó a un rival de insultarlo de manera racista.

El árbitro francés François Letexier detuvo el encuentro a los 52 minutos, justo después de que Vinícius le diera al Madrid una ventaja 1-0 en el partido de ida del repechaje por el boleto a los octavos de final.

Los jugadores de Benfica reaccionaron molestos porque Vinícius celebró bailando frente al banderín de córner, y algunos fueron a encararlo, incluido el argentino Gianluca Prestianni.

Prestianni le reclamó a Vinícius mientras se cubría la boca con la camiseta y, entonces, el delantero brasileño de repente lo señaló y corrió hacia el árbitro.

Las cámaras captaron a Vinícius diciéndole a Letexier que Prestianni lo llamó “mono”.

El árbitro detuvo de inmediato el partido y Vinícius, que es negro, se fue hacia la banda.

En un momento, ambos entrenadores, José Mourinho, del Benfica, y Álvaro Arbeloa, del Madrid, hablaron con Vinícius.

El árbitro pareció indicar que no escuchó nada e hizo un gesto señalando que Prestianni tenía la camiseta sobre la boca. Letexier apartó a Prestianni y habló con él.

Al jugador argentino no le mostraron tarjeta amarilla y continuó jugando.

A Vinícius le habían mostrado una tarjeta amarilla tras la celebración. El juego se reanudó a los 60.

