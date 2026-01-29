Los seis clubes ingleses en la Champions se acercan a un premio de 600 millones de dólares

Los principales clubes del fútbol inglés están obteniendo aún más beneficios esta temporada gracias al dinero de los premios en la Liga de Campeones.

Seis clubes ingleses participaron en esta edición de la Liga de Campeones, un récord para un solo país, y después de la última ronda de partidos de la fase inicial el miércoles, cinco avanzan directamente a los octavos de final al haber quedado entre l os ocho primeros de la clasificación de 36 equipos.

El sexto fue Newcastle, que quedó en el puesto 12 y será cabeza de serie en el sorteo de los repechajes el viernes.

Se espera que los seis equipos ingleses embolsen al menos un total combinado de 500 millones de euros (600 millones de dólares) en premios de la UEFA. Los cinco clasificados directos el miércoles recibirán un extra de 2 millones de euros (2,4 millones de dólares): Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City.

“Cada uno de ellos podría fácilmente ganar cerca de 100 millones de euros (120 millones de dólares) y aquellos que lleguen a las semifinales y la final ganarán más”, dijo Kieran Maguire, académico de finanzas del fútbol y coanfitrión del podcast The Price of Football, a The Associated Press.

Eso enviaría a Inglaterra más de un euro (dólar) de cada cinco del fondo total de premios de la UEFA, cercano a los 2.500 millones de euros (3.000 millones de dólares), que el organismo europeo de fútbol compartirá entre los 36 clubes de la Liga de Campeones esta temporada.

Presión sobre el resto de Europa

Es el tipo de poder financiero que ayudó a empujar a Real Madrid, Barcelona y Juventus a intentar lanzar la Superliga hace cinco años en un intento para no quedarse atrás. La reacción adverso en Inglaterra tumbó el proyecto.

Una medida del poderín de Inglaterra en la Liga de Campeones es que Arsenal fue el único equipo que logró el pleno de ocho victorias. Liverpool y Tottenham quedaron en el tercer y cuarto lugar a pesar de su bajo rendimiento en la Premier.

Liverpool ganó cuatro de sus últimos cinco partidos de la Liga de Campeones, incluidos contra el Real Madrid y el Inter de Milán mientras salía victorioso en apenas cuatro de 13 en la Premier. Tottenham se encuentra en el puesto 14 en la tabla de la Premier.

Incluso Newcastle, el "peor" equipo de Inglaterra en la Liga de Campeones hasta ahora, terminó la fase de liga por delante de tres de los cinco equipos de España, tres de los cuatro de Italia y tres de los cuatro de Alemania.

La porción de los premios para España se verá aún más afectada por el hecho de que Athletic Bilbao y Villarreal ni siquiera lograron acceder a los repechajes. El campeón italiano Napoli y Eintracht Frankfurt también fueron eliminados.

Dificultades de Italia

Italia ni siquiera tiene seguro presencia en los octavos de final porque el Inter, su equipo mejor clasificado y que alcanzó dos de las últimas tres finales de la Champions, quedó en el décimo lugar en la clasificación. Juventus terminó en el puesto 13 y Atalanta en el 15.

“Esto significa que habrá una concentración cada vez mayor de riqueza en manos de un pequeño grupo de clubes”, dijo Maguire, quien enseña en la Universidad de Liverpool.

Este dominio se alimenta de tres décadas de crecientes riquezas de los acuerdos de transmisión global de la Premier, que valen miles de millones de dólares cada temporada.

El dinero de los premios de nueve cifras de la Premier que se paga anualmente a cada uno de los 20 clubes significa que incluso los equipos de mitad y parte baja de la tabla pueden superar en ofertas a los habituales de la Liga de Campeones en otras partes de Europa para fichar y pagar salarios.

Entradas adicionales a la Liga de Campeones

La expansión de la Liga de Campeones la temporada pasada con cuatro equipos más en el nuevo formato creó una nueva oportunidad para que Inglaterra explotara. Fue una decisión impulsada por la presión sobre la UEFA del influyente grupo de clubes de Europa.

Dos de los cuatro lugares adicionales se otorgan a los dos países que tienen el mejor récord colectivo en las competiciones de la UEFA de la temporada anterior. Las consagraciones el año pasado de Tottenham en la Liga Europa y Chelsea en la Conference League, además de los cuatro equipos ingleses, incluido Aston Villa, que avanzaron a la fase de eliminación direcra de la Liga de Campeones, aseguraron fácilmente un lugar adicional. España obtuvo el otro.

Este sistema de bonificación, descrito por Maguire como "bastante extraño", parece haber creado un impulso para recompensar al equipo que quede en el quinto lugar en la Premier cada año en el futuro previsible.

Inglaterra está muy por delante en esa tabla de clasificación de la UEFA. Polonia está en la puja por la segunda entrada adicional gracias a los buenos resultados en la Conference League de tercer nivel.

“Tenemos una Superliga de manera encubierta, y esto significa que los otros clubes simplemente tienen que aceptar su lugar en el orden jerárquico del fútbol", comentó Maguire sobre la fortaleza financiera de la Premier y sus clubes de mayores ingresos. "O tienen que aprender a ser súper inteligentes para intentar superar el déficit".

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes