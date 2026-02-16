Lamine falla un penal y Barcelona cae 2-1 en Girona para dejar a Real Madrid en la cima

Lamine Yamal falló un penal y el Barcelona se desmoronó el lunes al sucumbir 2-1 en su visita a Girona, con lo que dejó pasar la oportunidad de superar a Real Madrid en la cima de La Liga española.

Fue la segunda derrota en menos de una semana para el Barça y lo dejó segundo en la tabla, a dos puntos del Madrid.

Una victoria lo habría colocado por encima de su archirrival pero, en su lugar, se agudizan las alarmas para el técnico Hansi Flick, cuyo equipo cayó 4-0 ante Atlético de Madrid en la Copa del Rey la semana pasada.

“El equipo ahora mismo no está en un buen momento”, reconoció Flick tras la derrota en el estadio de Montilivi. "Necesitamos calmarnos, volver a ser lo que hemos sido. Le daremos al equipo dos días libres para que podamos verlo de nuevo a su mejor nivel”.

La segunda derrota se produjo pese a que el Barça se adelantó temprano en la segunda mitad.

Lamine estrelló en el poste su lanzamiento desde el punto penal al filo del descanso, pero a los 14 minutos del segundo tiempo Pau Cubarsí conectó el centro de Jules Kounde desde la derecha y colocó su cabezazo de forma perfecta en el ángulo superior.

El gol fue el número 100 de los azulgranas en todas las competiciones esta temporada y lo convirtió en el segundo club de las cinco grandes ligas domésticas de Europa en alcanzar el centenar, después del Bayern Múnich.

Sin embargo, los anfitriones no bajaron los brazos y se enchufaron en el partido apenas tres minutos después.

El barcelonista Joan García ya era el más exigido de los dos arqueros, pero no pudo evitar que el centrocampista francés Thomas Lemar definiera de primera, con el interior, desde corta distancia tras una buena jugada del atacante ucraniano Vladyslav Vanat por la banda izquierda.

Ambos equipos sacaron los colmillos por el segundo tanto decisivo y fue Girona el que concretó cuando faltaban tres minutos por cuenta de una acción colectiva armada entre el argentino Claudio Echeverri, Joel Roca y Fran Beltrán.

Beltrán anotó con un disparo raso desde justo dentro del área, una acción en la que los jugadores del Barça reclamaron una falta de Echeverri sobre Jules Koundé en la frontal del área.

“Para mí, hubo falta sobre Koundé. Pero son decisiones que no controlamos”, señaló el zaguero azulgrana Gerard Martín. “Necesitamos centrarnos en nosotros mismos, ser autocríticos. No estamos jugando bien”.

Roca fue expulsado en los segundos finales, pero no hubo más goles.

La victoria puso fin a una racha de tres partidos sin ganar para Girona y lo hizo subir tres puestos para ubicarse 12do, con los mismos puntos que Getafe. Apenas siete puntos separan a los 11 clubes del octavo al 18vo en La Liga.

“Estamos en una situación con diez equipos por salir de ahí abajo”, manifestó Míchel, el técnico de Girona. “Tres puntos ante el Barça son más de tres puntos. Ellos ganan el 90% de los partidos. Lo normal es que sigan ganando a todos y tú les ganas a ellos. Es un paso importante”.

