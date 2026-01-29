Gol anotado por el portero en el descuento lleva al Benfica a octavos de final en la Champions

En los últimos minutos del descuento, cuando a Benfica se le concedió una falta cerca del área, el entrenador José Mourinho miró al portero Anatoliy Trubin y le dijo que se lanzara al frente en un intento desesperado por rematar en el tiro libre.

Momentos después, Trubin estaba debajo de un montón de jugadores de Benfica que celebraban su gol decisivo contra el Real Madrid, que envió al club portugués a la fase de eliminación directa de la Liga de Campeones.

El cabezazo de Trubin le dio a Benfica una victoria por 4-2 y la diferencia de goles que necesitaba para clasificarse al figurar entre los 24 mejores en la fase de liga de la competición europea.

"No sabía lo que necesitábamos. Luego vi a todos diciéndome que subiera. También vi a nuestro entrenador, así que subí, entré en el área, y no sé... No sé qué decir", mencionó Trubin. "Fue un momento loco. No sé qué decir. No estoy acostumbrado a marcar. Tengo 24 años y es la primera vez. Increíble."

El gol también significó que el Madrid, el antiguo club de Mourinho, quedara fuera de los ocho primeros que se clasificaron automáticamente para los octavos de final.

"No tenía idea si el 3-2 era suficiente, no tenía indicaciones. Cuando llegó el tiro libre, envié a Trubin al frente", dijo Mourinho. "Esta victoria es histórica e importante, aún más desde un punto de vista de prestigio".

Trubin corrió hacia el centro del campo y se deslizó de rodillas después de marcar. Sus compañeros lo siguieron y rápidamente se le abalanzaron. En el banquillo, Mourinho también corrió antes de girarse hacia los aficionados para festejar jubiloso con ellos.

El portero ucraniano de 24 años señaló al cielo mientras luego era levantado por sus compañeros.

"Sabíamos que podía hacerlo", dijo Mourinho. "Estábamos perdiendo en Oporto hace un par de semanas, y en el último minuto, subió y casi marcó. Así que sabemos que este gran chico es capaz de esto. La calidad del servicio, por supuesto, es lo más importante. Tienes que poner el balón allí, pero es un gol increíble para este tipo".

Incluso el arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, fue uno de los que acudieron a felicitar a Trubin después del partido. El internacional belga sonrió mientras abrazaba al héroe del Benfica.

Trubin se convirtió en el quinto portero en marcar en la Liga de Campeones propiamente dicha, según la UEFA, y el primero desde que Ivan Provedel anotó para la Lazio en un empate 1-1 con el Atlético de Madrid en 2023.

El Madrid estaba con nueve hombres cuando Trubin conectó con el centro de tiro libre de Fredrik Aursnes en el octavo minuto de descuento en el Estádio da Luz. Raúl Asencio había sido expulsado dos minutos después de comenzar el tiempo añadido y Rodrygo cuatro minutos después.

El tiro libre que llevó al gol de Trubin fue provocado por una falta de Jude Bellingham sobre Aursnes.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes