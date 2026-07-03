El partido entre Inglaterra y México en el Mundial se adelanta por riesgo de tormenta

Todo indica que el partido de octavos de final entre Inglaterra y México en el Mundial de 2026 se adelantará seis horas para evitar las tormentas previstas en la Ciudad de México.

Medios mexicanos, citando fuentes con conocimiento del tema, informan que el encuentro, originalmente programado para las 8:00 p. m. (hora del Este) del domingo, ahora se disputaría a las 2:00 p. m. (hora del Este) de ese mismo día. La BBC también señaló que pudo confirmar que el cambio de horario ya fue acordado.

La modificación respondería al alto riesgo de tormentas previsto para el horario original del partido. De hecho, esta misma semana el encuentro de México frente a Ecuador, por la ronda anterior, tuvo que retrasarse debido a las fuertes lluvias.

open image in gallery El partido entre México y Ecuador fue retrasado a principios de esta semana ( Getty )

De acuerdo con el protocolo de seguridad del torneo, si se detecta actividad eléctrica en un radio de unos 13 kilómetros del estadio, el partido debe suspenderse durante al menos 30 minutos. Esa norma ya obligó a retrasar el encuentro de la fase de grupos entre Francia e Irak.

Además, el reglamento de la FIFA establece que el organismo tiene la facultad de "cancelar, reprogramar o cambiar de sede" cualquier partido "a su entera discreción".

Aunque la FIFA aún no ha confirmado el cambio de horario, fuentes consultadas por The Independent aseguraron que el organismo mantiene conversaciones para adelantar el inicio del partido del domingo ante el riesgo de tormentas e inundaciones.

De concretarse la modificación, el nuevo horario también favorecería a los aficionados ingleses, ya que un inicio a las 2:00 p. m. (hora del Este) resultaría mucho más conveniente que el previsto originalmente para las 8:00 p. m. (hora del Este).

En el Reino Unido, el primer ministro saliente, Keir Starmer, ya había flexibilizado las normas para permitir que los pubs permanecieran abiertos hasta las 5:00 de la madrugada con motivo del encuentro. Por ahora, se desconoce si un eventual cambio de horario alterará esa medida.

open image in gallery Los pubs podrán abrir hasta las 5:00 a. m. por el partido ( Reuters )

Mientras tanto, en Inglaterra continúa el debate sobre la posibilidad de permitir que los estudiantes entren más tarde a clases el lunes para que puedan ver el partido.

Sin embargo, adelantar el inicio del encuentro entre Inglaterra y México a las 2:00 p. m. (hora del Este) también podría generar un inconveniente para la FIFA. El duelo de octavos de final entre Brasil y Noruega está previsto para las 4:00 p. m. (hora del Este) y, si el partido de Inglaterra se extendiera a la prórroga o tuviera un largo tiempo de descuento, ambos encuentros podrían superponerse. La FIFA suele evitar ese tipo de coincidencias durante los Mundiales, salvo en la última jornada de la fase de grupos.

No obstante, otros reportes indican que el organismo también estudia retrasar una hora el inicio del partido entre Brasil y Noruega, que pasaría a disputarse a las 5:00 p. m. (hora del Este), con el fin de evitar cualquier solapamiento entre ambos encuentros.

Traducción de Leticia Zampedri