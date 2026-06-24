Un jugador de Inglaterra se negó a darle la mano al mediocampista ghanés Thomas Partey antes de su partido de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026.

Durante el medio tiempo, la BBC informó que el defensa Djed Spence ignoró a Partey, quien enfrenta múltiples cargos por violación y delitos sexuales, y está a la espera de juicio. Partey se declaró inocente de todos los cargos.

La Asociación de Fútbol inglesa había declarado con anterioridad que no daría instrucciones a la selección de Inglaterra sobre si debían o no darle la mano a Partey.

Se sabe que el resto de los jugadores de Inglaterra le dieron la mano o chocaron los puños con el exjugador del Arsenal. Las cámaras dejaron de enfocar a ambos equipos mientras se saludaban durante los rituales previos al partido en el estadio Boston el martes (23 de junio).

Partey enfrenta siete cargos de violación y un cargo de agresión sexual por parte de la Policía Metropolitana de Londres.