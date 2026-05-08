¿Qué pasa en el Real Madrid? Tensiones y peleas en el vestuario antes del clásico

Peleas durante los entrenamientos, acusaciones de conflictos en el vestuario y un jugador hospitalizado que necesitó puntos de sutura tras sufrir un corte en la cabeza.

En el Real Madrid rara vez hay calma. Sin embargo, incluso para los estándares del club, la situación atraviesa uno de sus momentos más tensos a pocos días del clásico.

La creciente sensación de crisis explotó el jueves por la noche, después de que surgieran reportes sobre una pelea entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde.

Más tarde, el Real Madrid confirmó la lesión en la cabeza de Valverde y anunció la apertura de expedientes disciplinarios contra ambos futbolistas.

Además, el presidente Florentino Pérez convocó una reunión de emergencia en el centro de entrenamiento del club. Ahora, el mundo del fútbol sigue con atención cuáles serán los próximos pasos de la institución.

¿Qué ocurrió entre Valverde y Tchouameni?

El miércoles comenzaron a circular reportes desde el centro de entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas sobre una fuerte discusión entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde. Según las versiones difundidas, el conflicto entre el mediocampista francés y el internacional uruguayo, además subcapitán del equipo, continuó más tarde en el vestuario.

La tensión aumentó al día siguiente. De acuerdo con AS, Valverde se acercó a Tchouaméni y lo acusó de haber filtrado la pelea a la prensa. El francés negó esa versión, aunque ambos se negaron a darse la mano.

Más tarde, durante el entrenamiento, se produjeron nuevos cruces entre los jugadores. Según el mismo medio, la situación escaló cuando Valverde insistió con las acusaciones y Tchouaméni habría reaccionado golpeándolo. El uruguayo cayó al suelo y sufrió un golpe en la cabeza.

Tras el incidente, Valverde fue trasladado a un hospital, donde recibió puntos de sutura por la herida.

¿Qué dijo Valverde después?

En una extensa publicación en Instagram, Federico Valverde reconoció que tuvo un altercado con un compañero de equipo, aunque negó que la situación terminara en una pelea física.

Según explicó, “golpeó accidentalmente una mesa”, lo que le provocó “un pequeño corte en la frente” que requirió una visita de rutina al hospital.

“En ningún momento mi compañero me golpeó, ni yo a él. Entiendo que para mucha gente sea más fácil creer que hubo golpes o que todo fue intencional, pero eso no ocurrió”, escribió el uruguayo.

Además, señaló que “el cansancio de la competencia y la frustración hacen que todo parezca más grande de lo que realmente es”.

open image in gallery El Real Madrid abrió un “procedimiento disciplinario” contra Federico Valverde ( Getty )

Pero, ¿qué dijo el Real Madrid?

El club confirmó que abrió expedientes disciplinarios contra Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni después de los incidentes ocurridos durante el entrenamiento del jueves por la mañana.

“El club anunciará el resultado de ambos casos en el momento oportuno, una vez finalizados los procedimientos internos correspondientes”, señaló el Real Madrid en un comunicado.

Además, la institución confirmó la lesión de Valverde y descartó su presencia para el clásico del domingo frente al Barcelona.

Según detalló el club, el futbolista sufrió un traumatismo craneoencefálico. “Valverde se encuentra en su domicilio y evoluciona favorablemente. Deberá guardar reposo entre 10 y 14 días, de acuerdo con los protocolos médicos establecidos para este tipo de diagnóstico”, indicó el comunicado.

¿Qué más está pasando en el Real Madrid?

No es la primera vez que aparecen reportes sobre tensiones dentro del plantel en las últimas semanas.

Anteriormente, Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras también protagonizaron una fuerte discusión durante un entrenamiento. Más tarde, Rüdiger pidió disculpas y Carreras aseguró en redes sociales que se trató de “un incidente aislado y sin importancia” que ya había quedado resuelto.

Además, según The Athletic, Kylian Mbappé tuvo un altercado con un integrante del cuerpo técnico de Álvaro Arbeloa durante una práctica previa al empate 1-1 frente al Real Betis el mes pasado.

De acuerdo con el reporte, Mbappé reaccionó con enojo después de que el entrenador, que actuaba como juez de línea en un ejercicio de entrenamiento, le marcara una posición adelantada.

Aumenta la tensión alrededor de Kylian Mbappé

Mbappé permanece fuera de las canchas desde que sufrió una lesión muscular en el empate 1-1 frente al Real Betis. Sin embargo, el delantero francés quedó envuelto en una nueva polémica después de viajar a Cerdeña junto a su pareja durante el proceso de recuperación.

Además, el fin de semana pasado comenzaron a circular imágenes del jugador en un yate mientras el Real Madrid disputaba su partido contra el Espanyol.

La controversia creció todavía más esta semana, cuando apareció una petición en línea para que Mbappé se retire del equipo. La iniciativa ya reunió millones de firmas. Parte de la afición madridista sospecha que el atacante intenta cuidarse de cara al Mundial de este verano, aunque todavía existe la posibilidad de que reaparezca en el clásico frente al Barcelona.

Tras las críticas, los representantes del futbolista publicaron un comunicado en el que aseguraron que Mbappé mantiene un compromiso total con su recuperación.

Según el entorno del jugador, las acusaciones “no reflejan la realidad del compromiso de Kylian ni el trabajo que realiza cada día para el equipo”.

open image in gallery Kylian Mbappé podría regresar este fin de semana para enfrentar al Barcelona ( Getty )

La temporada del Real Madrid, marcada por la crisis

El Real Madrid se encamina hacia una segunda temporada consecutiva sin títulos. Barcelona le lleva 11 puntos de ventaja en La Liga y podría consagrarse campeón con solo empatar el clásico del domingo. Además, en los 97 años de historia del torneo, nunca se definió el campeonato en un enfrentamiento entre ambos equipos.

La campaña estuvo llena de dificultades para el conjunto blanco. En enero, el club despidió al exmediocampista Xabi Alonso apenas unos meses después de asumir el cargo, en medio de versiones que apuntaban a un malestar de varias figuras del plantel por sus exigencias tácticas. La situación también reavivó una vieja percepción dentro del club: que Florentino Pérez suele apoyar a los jugadores cuando surgen conflictos con los entrenadores.

Mientras tanto, el equipo todavía no logra encontrar una fórmula que permita encajar plenamente a Kylian Mbappé, Vinícius Jr. y Jude Bellingham dentro del mismo sistema. Esa situación alimentó nuevos reportes sobre tensiones entre las principales estrellas del plantel.

Tras la salida de Alonso, Álvaro Arbeloa quedó al frente del equipo de manera interina hasta el final de la temporada. Sin embargo, todo indica que el club buscará otro entrenador una vez concluida la campaña.

Entre los nombres que volvieron a sonar aparece José Mourinho, una figura muy cercana a Pérez y constantemente vinculada con un posible regreso al Santiago Bernabéu.

Traducción de Leticia Zampedri