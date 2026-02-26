Real Madrid inicia indagación tras aparente saludo nazi de aficionado antes de partido con Benfica

El Real Madrid ha abierto una investigación tras expulsar a un aficionado que fue grabado haciendo lo que parecía un saludo nazi en el estadio Bernabéu antes del partido del miércoles contra el Benfica.

El club ha pedido a su comité disciplinario “que inicie un procedimiento de expulsión inmediata” del infractor, declarando: “El Real Madrid condena este tipo de gestos y expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad”.

El incidente se produce una semana después de que Vinicius jr. denunciara abusos racistas por parte de Gianluca Prestianni, del Benfica, en Lisboa, durante la primera etapa de la Liga de Campeones.

Vinicius jr. se mostró visiblemente molesto sobre el terreno de juego al informar al árbitro del supuesto abuso, lo que provocó un retraso de unos 10 minutos antes de que se reanudara el juego.

open image in gallery El incidente con el aficionado se produjo justo una semana después de que Vinicius jr. acusara a Gianluca Prestianni de insultarlo racialmente ( AFP/Getty )

La UEFA está investigando la denuncia y ha sancionado provisionalmente a Prestianni antes del partido del miércoles.

La apelación del Benfica contra la sanción fue rechazado, por lo que Prestianni no estaba disponible para jugar en el partido de la segunda etapa.

El Real Madrid ganó 2-1 el miércoles por la noche para asegurarse una victoria acumulada de 3-1 y reservar su plaza en los octavos de final de la Liga de Campeones.

El Benfica abrió el marcador por mediación de Rafa Silva en el minuto 14, pero el Real Madrid empató solo dos minutos después gracias a Aurelien Tchouameni.

Vinicius jr. marcó el gol de la victoria y el Real Madrid superó la difícil eliminatoria.

El Real Madrid espera ahora el sorteo de la Liga de Campeones del viernes, sabiendo que tendrá que enfrentarse al Manchester City o al Sporting de Lisboa en la siguiente ronda.

El gigante español ya se ha enfrentado al City esta temporada, y no terminó bien para los Merengues, ya que sufrieron una derrota por 2-1 en casa en diciembre.

Las eliminatorias de octavos de final se disputarán a doble partido. Los partidos de primera etapa tendrán lugar los días 10 y 11 de marzo, mientras que los de segunda se celebrarán los días 17 y 18 de marzo.

La final de este año se celebrará en Budapest el 30 de mayo.

Traducción de Sara Pignatiello