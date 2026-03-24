Klopp tacha de "disparates" rumores sobre el Real Madrid y niega contactos

Jürgen Klopp desestimó como “un disparate” la sugerencia de que podría asumir como técnico del Real Madrid la próxima temporada y manifestó que no ha tenido noticias del club español.

Klopp no ha dirigido desde su sorpresiva salida de Liverpool en 2024, cuando afirmó que se estaba “quedando sin energía”. Se ha mantenido en el fútbol como responsable global de fútbol del grupo Red Bull, supervisando clubes como Leipzig, Salzburg y los New York Red Bulls.

“Todo eso es un disparate. Ni siquiera han llamado una sola vez, ni una sola vez. Y mi agente está allí, también pueden preguntarle a él; tampoco lo han llamado”, comentó Klopp en declaraciones televisadas sobre las conjeturas que lo vinculan con el Madrid.

Klopp habló en un evento el lunes en su papel de comentarista de televisión para el Mundial.

No descartó volver a entrenar algún día, pero señaló que no estaba pensando en el puesto de Alemania en caso de que Julian Nagelsmann se marchara después del torneo que se disputará en Norteamérica a partir de junio.

“En este momento, obviamente no estoy pensando en eso en absoluto y, por suerte, no hay ninguna razón para hacerlo”, expresó en comentarios difundidos por la agencia alemana dpa.

El mes pasado, Red Bull dijo que estaba “extremadamente satisfecho” con el trabajo de Klopp, después de que un reporte en un periódico austríaco afirmara que su cargo estaba en duda porque los clubes del gigante de las bebidas no habían progresado lo suficiente en el año transcurrido desde que él asumió.

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