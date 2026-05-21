El título de la Premier League conseguido por Arsenal puso fin a una espera de 22 años y también sumó un nuevo trofeo al imperio deportivo del multimillonario estadounidense Stan Kroenke.

A través de su holding Kroenke Sports & Entertainment, con sede en Denver, el empresario inmobiliario de 78 años controla franquicias profesionales de fútbol americano, baloncesto, hockey, fútbol y lacrosse, todas campeonas al menos una vez desde que pasaron a formar parte de su grupo.

El éxito de Arsenal llegó años después de que Kroenke adquiriera una participación minoritaria en el club en 2007. Con el tiempo aumentó su control hasta quedarse con la totalidad del equipo en 2018, tras comprar la participación de su rival, el oligarca ruso Alisher Usmanov, en una operación que valoró al club en unos 2.300 millones de dólares.

Tras el campeonato, el periodista especializado en negocios deportivos Joe Pompliano aseguró en X que Kroenke “está viviendo un momento histórico” como inversor deportivo.

Sin embargo, el camino hacia este título estuvo marcado por fuertes tensiones con los aficionados de Arsenal. Durante años, muchos seguidores criticaron duramente la gestión de Kroenke e incluso organizaron protestas frente al Emirates Stadium en 2019, al acusarlo de tratar al club como un simple “vehículo de inversión”.

open image in gallery El campeonato de la Premier League conseguido por Arsenal es el más reciente triunfo sumado por el propietario del equipo, Stan Kroenke, visto aquí antes del partido de playoffs divisionales de la NFC entre sus Los Angeles Rams y los Chicago Bears el 18 de enero ( Getty )

En 2021, más de 1.000 aficionados de Arsenal participaron en una protesta bajo el lema “Kroenke Out”, impulsada por el rol del empresario en el fallido proyecto de la Superliga europea.

Actualmente, Kroenke ocupa el puesto 114 entre las personas más ricas del mundo, con una fortuna estimada en 22.200 millones de dólares, casi el triple de los 8.200 millones que tenía en 2021, según Forbes.

El año pasado también se convirtió en el mayor propietario privado de tierras de Estados Unidos tras comprar cerca de 379.000 hectáreas de terrenos ganaderos en Nuevo México. Con esa operación, sus propiedades alcanzaron aproximadamente 1,1 millones de hectáreas, según Land Report. Además, sus viñedos Kroenke producen vinos en dos extensas fincas ubicadas en la región californiana de Santa Bárbara.

Su esposa, Ann Walton Kroenke, también figura entre las grandes fortunas estadounidenses, ya que es hija de James “Bud” Walton, cofundador de Walmart, y posee un patrimonio estimado en 15.000 millones de dólares, según Forbes.

Mientras tanto, otro de los equipos de Kroenke, los Colorado Avalanche (campeones de la Stanley Cup en 2001 y 2022), debutó el miércoles por la noche en las finales de la División Central de la NHL frente a los Vegas Golden Knights. Aunque perdió 4-2 en el primer partido, el equipo sigue entre los favoritos para conquistar nuevamente la Stanley Cup esta temporada.

open image in gallery Kroenke ha enfrentado repetidas protestas de aficionados del Arsenal, vistos aquí cantando consignas y sosteniendo pancartas frente al Emirates Stadium en Londres, Inglaterra, el 23 de abril de 2021 ( Getty )

Kroenke compró los Colorado Avalanche en el año 2000 como parte de una operación valuada en unos 450 millones de dólares, que también incluyó a los Denver Nuggets y al entonces Pepsi Center de Denver, hoy conocido como Ball Arena.

Tres años más tarde, los Nuggets conquistaron el campeonato de la NBA.

Otros equipos de su imperio deportivo también lograron títulos bajo su gestión. Colorado Rapids ganó la MLS Cup en 2010, mientras que Colorado Mammoth se coronó campeón de la National Lacrosse League en 2006 y 2022.

Aunque suele mantener un perfil bajo, lo que le valió el apodo de “Silent Stan”, Kroenke es una figura muy cuestionada en St. Louis por su papel en el traslado de los Rams a Los Ángeles.

La historia del empresario con la franquicia comenzó en 1995, cuando adquirió el 40 % del equipo junto a la socialité Georgia Frontiere, heredera de los Rams tras la muerte de su esposo, Carroll Rosenbloom, antiguo propietario de los Baltimore Colts.

open image in gallery Kroenke conversa con un aficionado antes de que sus Denver Nuggets enfrentaran a Los Angeles Clippers en el Juego 3 de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA, en el Intuit Dome de Inglewood, California, el 24 de abril de 2025 ( Getty )

Los St. Louis Rams ganaron el Super Bowl en 2000 y, tras la muerte de Georgia Frontiere en 2008, Kroenke compró su participación mayoritaria del 60 % por 750 millones de dólares.

Sin embargo, pese a que en 1993 había intentado llevar una nueva franquicia a St. Louis, ciudad que había perdido a los Cardinals frente a Arizona seis años antes, el empresario decidió trasladar nuevamente a los Rams a Los Ángeles en 2016. La medida llegó después de un fuerte enfrentamiento con las autoridades locales por su pedido de más de 700 millones de dólares en mejoras para el Edward Jones Dome, actualmente llamado The Dome at America’s Center.

La decisión desató la furia de los aficionados de St. Louis. Algunos titulares lo calificaron como “el hombre más odiado de Missouri”, mientras otros publicaron mensajes como: “Que te jodan, Stan Kroenke”. Incluso el presentador Andy Cohen, oriundo de St. Louis, le dedicó un gesto obsceno en su programa de Bravo.

El resentimiento todavía persiste. En 2021, el canal de YouTube STL Sport Central publicó un video titulado Stan Kroenke es un mentiroso, donde recordaban una antigua declaración del empresario: “Llegamos a St. Louis para trabajar al máximo y conseguir éxitos”.

El video también incluía la respuesta de un hombre con una gorra de Veteranos de Guerras Extranjeras cuando le preguntaron qué le diría a Kroenke si tuviera la oportunidad: “Adiós, y no dejes que la puerta te golpee al salir”.

El año pasado, ESPN informó que muchos aficionados que asistían a los partidos de los St. Louis Battlehawks, equipo de la United Football League, llevaban camisetas y carteles con mensajes contra Stan Kroenke.

“Es una experiencia comunitaria basada en dos cosas: el amor por el fútbol americano de primavera y el odio compartido hacia Stan Kroenke”, comentó un aficionado llamado John Lewis.

En una entrevista de 2016 para el programa Take Two, de la radio pública del sur de California, el empresario defendió la decisión de trasladar a los Rams fuera de St. Louis. “Existe el argumento emocional y luego está el racional. Y, racionalmente, a menos que quieras hacer una enorme donación solo para apoyar a la ciudad, no tenía sentido quedarse”, afirmó.

Cuando le preguntaron si sentía arrepentimiento, respondió: “Claro que sí, pero eso pertenece al plano emocional”.

Más tarde, Kroenke construyó el SoFi Stadium en Inglewood, California, un complejo valuado en 5.500 millones de dólares levantado sobre terrenos que había adquirido discretamente años antes, mientras todavía negociaba mejoras para el estadio de St. Louis.

En 2022, los Rams conquistaron el Super Bowl en el propio SoFi Stadium tras vencer 23-20 a los Cincinnati Bengals con una remontada en el último cuarto.

Por su parte, el exfutbolista estadounidense Tim Howard aseguró el miércoles en SiriusXM que Stan Kroenke, su hijo Josh, copropietario del club, y el entrenador Mikel Arteta merecen reconocimiento por el título del Arsenal en la Premier League.

“Hay que darle crédito a la familia Kroenke porque hoy parece estar de moda despedir entrenadores cuando los dirigentes creen que saben más”, señaló.

“La clave es contratar a un gran entrenador y dejarlo trabajar. Manchester City lo hizo, Liverpool también y ahora Arsenal siguió el mismo camino. Los demás no”.

Traducción de Leticia Zampedri