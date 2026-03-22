Manchester City gana la Copa de la Liga inglesa al vencer 2-0 al Arsenal

Manchester City ganó la Copa de la Liga inglesa el domingo con una victoria 2-0 contra Arsenal en la final en el estadio de Wembley.

Nico O’Reilly anotó ambos goles en la segunda mitad y el City se adjudicó el primer gran trofeo doméstico de la temporada.

La victoria también pudo haberle dado al equipo de Pep Guardiola una ventaja psicológica en la carrera por el título de la Liga Premier, mientras busca recortar la ventaja de nueve puntos de Arsenal en la cima de la clasificación .

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