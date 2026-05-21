El alcalde de la ciudad de Nueva York, EE. UU., Zohran Mamdani, ha conseguido 1.000 entradas para la Copa Mundial de la FIFA para los residentes, a un precio de tan solo 50 dólares.

Los residentes de la ciudad podrán ganar boletos participando en una lotería que se abrirá la próxima semana, anunció Mamdani el jueves. Cada compra también incluirá boletos de autobús de ida y vuelta gratuitos al Estadio MetLife de Nueva Jersey, donde se llevarán a cabo los partidos.

El acuerdo se produjo tras las negociaciones entre Mamdani y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, según informaron fuentes a The Athletic, la sección de deportes del New York Times. Al parecer, estas negociaciones incluyeron una conversación entre Mamdani e Infantino en marzo sobre los precios.

La FIFA tuvo que aprobar el acuerdo, pero el precio reducido no le costará nada a la organización, ya que las entradas se obtuvieron de una asignación comprada por el comité organizador de la Copa Mundial de Nueva York-Nueva Jersey, según The Athletic.

The Independent se ha puesto en contacto con la FIFA y con la oficina de Mamdani para obtener comentarios.

open image in gallery El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha conseguido entradas para el Mundial a 50 dólares para los residentes locales ( AP Photo/Adam Gray )

El sorteo comenzará el lunes a las 10:00 a. m., hora local. Los residentes podrán participar una vez al día, con un límite de 50.000 participaciones diarias. Durante el proceso, se verificará la residencia de cada persona. Los afortunados ganadores serán notificados el 3 de junio y podrán comprar dos boletos cada uno.

Según Mamdani, en un intento por frenar la reventa, los billetes serán intransferibles y se distribuirán a los compradores directamente en el punto de embarque del autobús.

“Un mundial de fútbol se celebrará en nuestra ciudad, y queremos asegurarnos de que los neoyorquinos de clase trabajadora tengan la oportunidad de formar parte de él”, dijo.

El alcalde también bromeó diciendo que el precio de $50 equivale a tan solo “cinco cafés con leche en la ciudad de Nueva York”.

El Estadio MetLife de Nueva Jersey, ubicado a pocos kilómetros del centro de Manhattan, albergará ocho partidos de la Copa Mundial este verano, incluyendo la final del torneo el 19 de julio. El sorteo no incluirá el partido final.

open image in gallery El Estadio MetLife de Nueva Jersey acogerá ocho partidos del Mundial este verano ( Getty Images )

Esto surge en medio de la creciente preocupación por los precios de las entradas de la FIFA, ya que algunos aficionados han visto cómo se venden entradas por miles de dólares. Incluso el presidente de EE. UU., Donald Trump, ha criticado los elevados precios de las entradas.

“Sin duda me gustaría estar allí, pero, para ser sincero, yo tampoco lo pagaría”, dijo Trump al diario New York Post cuando se le preguntó sobre los precios de cuatro cifras de las entradas a principios de este mes.

Mientras tanto, Infantino ha defendido la política de precios de las entradas de su organización.

“Tenemos que analizar el mercado; estamos en el mercado del entretenimiento más desarrollado del mundo. Por lo tanto, debemos aplicar precios de mercado”, declaró en una conferencia de prensa el 5 de mayo.

“En EE. UU. también está permitido revender las entradas. Así que, si se venden a un precio demasiado bajo, estas se revenderán a un precio mucho mayor”, añadió.

Traducción de Sara Pignatiello