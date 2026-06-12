“¡Esta pausa para hidratarse está patrocinada por Powerade!”, gritó el comentarista de Fox Sports, Ian Darke, cuando el primer partido del Mundial se detuvo a los 24 minutos para que los jugadores pudieran beber agua. La temperatura en Ciudad de México era de 23 °C, un día relativamente templado para el verano mexicano. Pero si algo hemos aprendido en las últimas semanas, es que este no es un torneo para desaprovechar la oportunidad de ganar dinero fácil.

Fox Sports, por supuesto, aprovechó la pausa de tres minutos para mostrar publicidad lucrativa. Powerade es la bebida deportiva oficial de la FIFA, y una vez que tuvo su momento en pantalla, Fox pasó a anuncios de AT&T (telecomunicaciones), Michelob Ultra (cerveza light), Lowe's (reformas para el hogar) y FanDuel (apuestas deportivas). Cuando terminó la pausa, volvieron a enfocar a los jugadores preparándose para reanudar el juego. No se ha explicado por qué alguien necesita tres minutos para beber agua.

open image in gallery El seleccionador de México, Javier Aguirre, habla con sus jugadores durante el descanso para hidratarse ( AFP/Getty )

En ese momento, el dinamismo del primer partido, que había sido emocionante y lleno de acción, se desvaneció. Dentro del estadio, los vítores que recibieron el himno mexicano y el primer gol de su equipo fueron reemplazados por música. Las gradas comenzaron a vaciarse a medida que los aficionados abandonaban sus asientos, presumiblemente para comprar comida y bebida, mientras que las pantallas gigantes se llenaban de imágenes de la “cámara de baile”.

Habrá partidos en los que las pausas para hidratación serán necesarias durante este Mundial. Pero la decisión de la FIFA de imponer pausas obligatorias para la hidratación en los 104 encuentros es una medida extraordinaria y sin precedentes. El organismo rector afirma que estas interrupciones “garantizarán las mejores condiciones posibles para los jugadores”. Una explicación más cínica es que las cadenas de televisión que transmiten los partidos de la FIFA aumentarán las ganancias de un Mundial que ya está siendo explotado al máximo.

“No me gusta”, dijo el seleccionador de EE. UU., Mauricio Pochettino, al ser preguntado sobre la posibilidad de que su selección hiciera pausas para hidratarse durante su primer partido, contra Paraguay, el viernes. “Solo me gusta cuando las condiciones son extremas. Pero cuando las condiciones son buenas, es innecesario”.

“Lo odio”, tuiteó Carli Lloyd, la gran jugadora estadounidense de fútbol femenino.

Lo más desconcertante fue que este momento insólito tuvo lugar en el histórico Estadio Azteca, una catedral del fútbol, en el terreno de juego más sagrado. Es el lugar donde Pelé ganó el Mundial de 1970, donde su pase perfecto a Carlos Alberto trazó una línea a lo largo del campo. Es el lugar donde Diego Maradona marcó el gol más memorable de la historia de los Mundiales, donde la “mano de Dios” destruyó sueños.

open image in gallery México venció a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial ( AP )

De pie en la línea de banda antes del inicio del partido para el canal británico ITV Sport (que no emitió anuncios debido a restricciones oficiales del Reino Unido), el astro del fútbol escocés Ally McCoist casi se emocionó hasta las lágrimas al estar tan cerca de la historia del deporte. Y, sin embargo, resultaba irónico que el estadio hubiera sido rebautizado para este Mundial como el insípido y anodino “Estadio Ciudad de México” para ajustarse a las convenciones de nombres de la FIFA. Dada la voracidad económica de este torneo, sorprende que el Estadio Azteca no haya sido rebautizado en honor a alguno de los patrocinadores de la FIFA: el Estadio Coca-Cola, el Hyundai-Kia Arena o el Marriott Bonvoy Thunderdome.

Cabe señalar que la FIFA ya se había doblegado ante Fox Sports mucho antes de que comenzara este torneo. Fox quería demandar a la FIFA por cambiar la Copa Mundial de Catar de verano a invierno. Para evitar una batalla legal desagradable y potencialmente costosa, la FIFA accedió a ceder los derechos de la Copa Mundial de 2026 en un acuerdo a precio reducido que permitió a Fox Sports adquirir todo el torneo por 500 millones de dólares en 2015. Posteriormente, Fox tuvo suerte cuando se decidió que el torneo se celebraría en Norteamérica y se amplió a 48 equipos y un récord de 104 partidos. Se estima que los derechos de transmisión valen $1.500 millones, y Fox los adquirió por un tercio de ese precio.

Así pues, la decisión de la FIFA de dividir cada partido en cuartos ofrece más motivos para que Fox celebre. Podría haber 208 pausas publicitarias durante el partido, y Michael Johnson, analista de investigación de la firma estadounidense S&P Global, especializado en la industria deportiva de EE. UU., afirmó que cada espacio publicitario “podría alcanzar precios similares a los del Super Bowl, entre $7 y $9 millones”. Si se mantienen las pausas para beber agua en el Mundial de 2030, que se celebrará en el clima mediterráneo de Marruecos, España y Portugal, la competencia entre las cadenas de televisión y las plataformas de streaming será sumamente lucrativa para la FIFA.

El formato del deporte más antiguo y popular del mundo se ha transformado radicalmente de la noche a la mañana, en su máximo escenario. Los entrenadores utilizan los descansos como tiempos muertos tácticos, y se les veía dando instrucciones en la banda mientras sus jugadores recuperaban fuerzas. Puede que los aficionados estadounidenses no se quejen, ya que están acostumbrados a formatos similares en los deportes nacionales, pero se les está privando de lo que convierte al fútbol en un espectáculo: su ritmo de juego.

¿Es necesario todo esto? El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha elogiado el poderío financiero de este Mundial, cuyos ingresos superarán los $13.000 millones por primera vez. ¿Acaso hay necesidad de exigir más y más? Las pausas para hidratarse tienen un costo para el deporte. Pero, como siempre, la FIFA solo responde ante el dios del dinero.

Traducción de Sara Pignatiello