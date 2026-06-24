EEUU flexibiliza restricción a Irán en el Mundial y le permite viajar 2 días antes del partido

Washington está flexibilizando sus restricciones sobre la selección de Irán en el Mundial, lo que permitirá que el plantel viaje al país dos días antes de su próximo partido, informó el martes el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El equipo aún deberá salir después del partido del viernes en Seattle, señaló un portavoz del departamento. Un vocero de la Federación de Futbol de Irán confirmó que el equipo dejará su campamento base en Tijuana, México, el miércoles, para partir rumbo a Seattle.

“Esto estaba planeado de nuestra parte", dijo a The Associated Press Andrew Giuliani, director general del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la FIFA. "Íbamos a ver cómo salían los dos primeros desplazamientos y, si transcurrían sin problemas, ampliaríamos el día extra teniendo en cuenta el mayor tiempo de viaje”.

NBC News informó primero sobre el cambio de política, que se produce mientras funcionarios de ambos países negocian cómo poner fin a la guerra en Irán.

El plantel de Irán se ha quejado de las restricciones de viaje impuestas al equipo y de las dificultades que ha enfrentado desde el estallido de la guerra. Irán buscó en marzo trasladar sus partidos de la fase de grupos a México, con el que mantiene relaciones diplomáticas.

Su solicitud para mudar su campamento base de Tucson, Arizona, a Tijuana fue aprobada dos semanas antes de la llegada del equipo. A varios directivos y miembros del personal de apoyo de la selección se les ha prohibido viajar a Estados Unidos con el plantel.

Para los dos primeros partidos, cerca de Los Ángeles, al equipo no se le permitió viajar sino hasta el día anterior. El entrenador de Irán, Amir Ghalenoei, manifestó repetidamente que esa restricción perjudicaba a su conjunto, especialmente cuando dispuso de menos de 24 horas en la sede de su partido del domingo pasado al mediodía.

“Ahora mismo necesitamos recuperación más que nada”, expresó Ghalenoei después del empate 0-0 contra Bélgica. “Las condiciones han sido extremadamente duras para nosotros”.

No es raro que los equipos viajen un día antes del partido, lo cual se apega a las normas de la FIFA.

Éstas señalan que “cada equipo viajará desde su campamento base al estadio un día antes del partido (MD‑1) y en casos excepcionales en MD‑2, y regresará a su campamento base después del partido (en MD/MD+1)”.

Pero Irán había pedido más tiempo para aclimatarse a las ciudades sede y recuperarse después de los partidos, especialmente para el viaje de 1.930 kilómetros a Seattle. El equipo tiene previsto entrenar el jueves en la Universidad de Washington.

“No pedimos mucho. Solo pedimos el mismo procedimiento que para los otros 47 equipos”, dijo el domingo el capitán de Irán, Alireza Jahanbakhsh. “Ojalá podamos traer a todos los que están involucrados y que nos ayuden”.

El equipo de Irán también ha señalado que tuvo dificultades para entrar y salir de Estados Unidos cada vez que realizó el vuelo de 204 kilómetros entre Tijuana y Los Ángeles. El trayecto, normalmente breve, tomó cinco horas el día antes de su primer partido contra Nueva Zelanda, según contó el capitán del equipo Mehdi Taremi.

Horas antes del partido del domingo contra Bélgica, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, declaró a Fox News que los iraníes habían “intentado meter a alguien ayer” que tenía vínculos directos con la Guardia Revolucionaria de Irán. En un comunicado, la federación de futbol rechazó enérgicamente la afirmación y calificó la acusación como “una mentira rotunda e innegable”.

Los jugadores y entrenadores de Irán, en su mayoría, han evitado hacer comentarios directos sobre la guerra.

“Estamos aquí por el futbol, no por la política”, afirmó Ghalenoei el sábado.

Pero el equipo no ha evitado destacar a las víctimas de un mortífero ataque con misiles contra una escuela primaria al inicio de la guerra en Oriente Medio, probablemente lanzado por Estados Unidos.

Los jugadores llevaron prendedores de color dorado con el número “168” en sus chaquetas el 7 de junio, cuando desembarcaron en México. Hicieron así referencia al número de personas fallecidas en el ataque, en su mayoría niñas.

Dejaron una nota de despedida en el vestuario del SoFi Stadium en Inglewood, California, después de su partido del domingo, en la que pedían paz “entre todas las naciones” y añadían las etiquetas #168 y #minab, el nombre de la escuela.

En la última sesión de entrenamiento de Irán el martes en Tijuana antes de partir hacia Seattle, habían clavado cuatro pequeñas banderas en el césped, cada una con el número 168.

No está claro si el próximo rival de Irán, Egipto, también podrá llegar a Seattle con dos días de anticipación. Tras su victoria 3-1 contra Nueva Zelanda en Vancouver el domingo, Egipto pidió volar directamente a Seattle.

La FIFA denegó esa solicitud, citando la falta de recursos de seguridad para atender la demanda de último minuto. Egipto regresó a su campamento base en Spokane, Washington, a 45 minutos de vuelo de Seattle.

La selección nacional de Egipto no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

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El redactor deportivo de AP John Marshall contribuyó con información y el periodista de video de AP Javier Arciga aportó información desde Tijuana.

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