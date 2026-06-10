El desvarío a lo Trump de Gianni Infantino supone un comienzo caótico para el Mundial

“Relájense”, dijo Gianni Infantino, mientras la FIFA sigue sufriendo una preparación caótica para el Mundial 2026. Esta conferencia de prensa conceptual en la víspera del partido inaugural en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, fue solo una muestra más de ello.

Aunque la frase más destacada —aparte de que el presidente de la FIFA se elogiara a sí mismo por lograr el “imposible” de asegurar que Irán jugara— el “relájense” no estuvo a la altura de todos los sentimientos de Infantino de hace cuatro años.

También dejó claro que estas declaraciones no cumplirían con las expectativas que creó en ese momento, aunque inadvertidamente dijera más de lo que las palabras pretendían.

Infantino sí hizo referencia a aquella rueda de prensa en Doha, Catar, sonriendo al decir que “todos lo [recordábamos]”. Se aseguró de usar esa frase.

“Sentía que debíamos dar voz a quienes no son escuchados”, declaró Infantino con descaro. Esto supone una clara tergiversación de sus declaraciones en nombre de Catar, un Estado autocrático que había lanzado una enorme campaña de relaciones públicas, y de la realidad de que las quejas de los trabajadores migrantes a los que se refería no fueron escuchadas en absoluto.

Esta comparecencia ante los medios trataba sobre “United 2026”, la candidatura norteamericana para el Mundial 2026, y, como era de esperar, hubo aún más reinterpretación de la realidad al estilo Donald Trump.

En lo que respecta a los “no escuchados”, Infantino no parecía querer escuchar las preguntas de los periodistas que habrían informado de forma crítica sobre la FIFA.

Solo hubo cuatro preguntas que resultaron de alguna manera difíciles, ya que a Infantino le preguntaron sobre Lionel Messi y quién cree que ganará la Copa del Mundo.

No era en absoluto lo que cabía esperar de la primera rueda de prensa oficial de Infantino en tres años, cuando han pasado tantas cosas y hay tantas preguntas que requieren respuesta.

Se trata de un hombre cualquiera que, inexplicablemente, tiene el poder de vender partes de un torneo mundial y prácticamente no es posible hacerle frente.

Eso hizo que resultara aún más irritante oírle hablar de que “la democracia no es una palabra vacía” en referencia a las críticas al sistema de la FIFA, ya que una característica fundamental de la democracia es precisamente la transparencia y el debate abierto en los medios de comunicación.

Lo mismo ocurre con tener más de un candidato a presidente y límites de mandato fijos, algo que no se puede decir de la FIFA en este momento.

La mayoría de las respuestas parecían preparadas de antemano, sin dejar espacio para preguntas adicionales.

“No he dicho nada”, dijo Infantino sobre su reciente negativa a comparecer ante los medios, antes de divagar sin responder a una sola pregunta durante más de 35 minutos de la conferencia de prensa de 69 minutos.

open image in gallery El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronuncia durante una rueda de prensa en el Estadio Azteca de Ciudad de México ( AP )

Fue un auténtico circunloquio, ya que ofreció un breve resumen de la historia del Azteca en la Copa del Mundo y parecía improvisar expresando cualquier cosa que se le pasara por la cabeza.

Tras haber sacado a relucir repentinamente la Copa del Mundo, surgió un llamamiento, ciertamente más noble, para que el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, concediera el indulto al periodista francés Christophe Gleizes, que se encuentra encarcelado en el país.

“Hay un asiento vacío”, dijo Infantino refiriéndose al “único periodista deportivo encarcelado en el mundo”.

Esto estuvo bien, pero también dio la sensación de ser un intento descarado de congraciarse con la prensa mediante maniobras políticas, sin darles realmente lo que necesitaban.

En su discurso previo al inicio de la rueda de prensa, Infantino también reconoció las tres principales controversias que sabía que los medios críticos querrían abordar: Irán, la venta de billetes y las visas.

Lo que hizo fue simplemente ofrecer representaciones muy sesgadas de los temas, mientras intentaba modificar el margen de tolerancia en todos ellos.

En realidad, este no era un foro para discutir nada de esto.

Sobre Irán, Infantino hizo algunas reflexiones piadosas.

open image in gallery El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en una rueda de prensa en el Estadio Azteca, Ciudad de México ( Reuters )

“No sé quién más, en estas circunstancias, sobre las que obviamente no podemos influir, podía lograr que Irán viniera a jugar”, comentó.

Al parecer, el único elogio posible es el autoelogio.

Infantino continuó diciendo que la demanda demostraba que tenían razón con respecto a los precios de las entradas, y comparó, sin venir a cuentos, los precios con los de eventos estadounidenses, como las Finales de la NBA, donde los Knicks de Nueva York se enfrentan a los San Antonio Spurs, y cómo la Copa del Mundo es “mucho más importante”. Luego, sin pudor alguno, afirmó: “Queremos llevar el fútbol a todos los aficionados”.

Este tipo de doble moral estuvo presente en toda la conferencia, mientras Infantino continuaba singularmente con un discurso disperso al estilo Trump.

El presidente de la FIFA incluso afirmó tener la “responsabilidad legal de aumentar los ingresos” del torneo para redistribuirlos en el fútbol, lo cual es completamente falso. Se trata de una reinterpretación bastante peculiar de los estatutos de la FIFA.

open image in gallery ( Reuters )

En cualquier caso, y como siempre conviene repetir, la FIFA proyectaba ingresos de 14.000 millones de dólares antes de estos planes de venta de entradas.

En cuanto a los visados, Infantino admitió que ha habido “desafíos con los que preferiríamos no tener que lidiar”.

Todavía hubo tiempo para otra declaración aparentemente preparada de antemano en respuesta a una pregunta al respecto, ya que se refirió a que la interrogante provenía de la BBC y que nadie querría que la FIFA anulara las leyes del Reino Unido si Inglaterra llegara a ser sede de la Copa Mundial Femenina de 2035.

Esta era precisamente la misma respuesta que el equipo de comunicación de la FIFA había dado a los periodistas el día anterior, y además eludía por completo el verdadero problema. Al fin y al cabo, no se trata de anular leyes, sino de acuerdos de colaboración y cláusulas contractuales con las sedes, cuyo objetivo es precisamente solucionar este tipo de problemas.

Por supuesto, Infantino nunca llegó al extremo de criticar a Trump por tales “desafíos”.

open image in gallery Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se dirige a los medios ( Getty )

Tras elogiar su “magnífica relación” con el mandatario estadounidense, Infantino afirmó que “habría sido imposible organizar un Mundial en EE. UU.” sin su ayuda.

¿Qué ayuda? ¿Y cuál habría sido el resultado si los demócratas se hubieran mantenido en el poder? ¿Acaso el gran evento de la FIFA iba a fracasar y ser archivado?

Todo esto no hace más que ilustrar lo arraigado que está Infantino en la órbita de Trump, hasta el punto de sonar literalmente como él.

La verdad es que puede decir lo que quiera. No se permitirán cuestionamientos reales.

Infantino no había ofrecido una rueda de prensa decente en tres años, y es difícil no sentir que todavía no lo ha hecho.

Traducción de Sara Pignatiello