La FA exige explicaciones a Infantino sobre el plan de venta de derechos para el Mundial y el escándalo de Balogun

Según se pudo saber por la agencia de noticias Press Association, la presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), Debbie Hewitt, escribió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, solicitando una investigación independiente sobre los planes de inversión privada en el Mundial y sobre cómo se gestionó el caso disciplinario de Folarin Balogun.

Esta medida aumenta la presión sobre Infantino tras la oposición de tres confederaciones continentales a su propuesta. El plan tenía como objetivo crear una entidad comercial para gestionar los torneos de la FIFA, incluidas las Copas Mundiales masculina y femenina, y vender una participación del 20% a inversores privados.

La carta de Hewitt exigiendo respuestas fue revelada por primera vez por The Times el jueves. Además de su cargo en la FA, es vicepresidenta de la FIFA y miembro del Consejo de la FIFA.

Según pudo saber la Press Association, la correspondencia solicita una revisión externa sobre el plan de inversores privados, así como una explicación sobre la decisión del comité disciplinario de la FIFA de suspender la sanción de un partido impuesta al delantero estadounidense Balogun durante el torneo.

Debbie Hewitt quiere que Infantino le dé respuestas (James Manning/PA) ( PA Wire )

La decisión de suspender temporalmente a Balogun se produjo antes de que el presidente estadounidense Donald Trump admitiera que se había puesto en contacto personalmente con Infantino para solicitar que se revisara la tarjeta roja que le había mostrado al delantero contra Bosnia y Herzegovina.

Aunque Infantino pidió disculpas el 5 de agosto en relación con los procedimientos que rodean la estrategia de inversión privada, y la junta directiva de la FIFA prometió que se llevaría a cabo una evaluación, el organismo rector nunca confirmó quién está realizando la revisión.

La UEFA, organismo rector del fútbol europeo, declaró que “perdió la confianza” en Infantino e inició acciones legales ante los tribunales estadounidenses para obligarle a revelar los archivos relacionados con el plan de inversión privada.

Además, la UEFA se comprometió a respaldar a un rival viable para desafiar a Infantino en el Congreso de la FIFA el próximo mes de marzo, antes de la fecha límite oficial de nominaciones, el 18 de noviembre.

Infantino ya anunció su intención de presentarse a la reelección, y cuenta con un sólido respaldo en Sudamérica, África y varios países de Oriente Medio, entre ellos Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.

Mientras tanto, la Federación Belga de Fútbol (RBFA) continúa examinando las vías legales a su favor con respecto al caso Balogun, ya que la suspensión de la sanción permitió al atacante estadounidense participar en el partido de octavos de final del Mundial contra Bélgica.

Traducción de Olivia Gorsin