El veredicto contra el Manchester City es algo monumental; lo que venga después podría ser aún mayor

Hoy es quizás el día más trascendental en la historia del fútbol inglés, pero aún podríamos presenciar más terremotos, y tal vez durante algún tiempo.

Mientras The Athletic informaba de que se esperaba que el Manchester City fuera declarado culpable de la mayoría de los 115 cargos presentados contra el club —y fuentes confirmaron lo mismo a The Independent—, la Premier League aún no había emitido ningún comunicado oficial. El destino de la competición sigue sujeto a un proceso privado y confidencial, en medio de una situación que continúa siendo delicada desde el punto de vista legal.

Si bien muchas figuras del fútbol calificaron este secretismo de “absurdo” dado que las noticias al respecto son el tema de conversación más candente del deporte en este momento, después de 24 horas de rumores de que una decisión era inminente, la falta de noticias también apunta a que, en palabras de una fuente, “esto está lejos de ser el final”.

Se espera que el City presente una apelación, “intentando todas las vías posibles”, incluyendo potencialmente el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, aunque eso no esté estrictamente permitido en las normas. Eso podría llevar meses, incluso años.

Y se trata de una situación en la que, sin un fallo publicado oficialmente, todo el caso sigue constituyendo una de las esperas más largas para obtener un laudo civil en la historia jurídica moderna inglesa.

Todo esto significa que, a pesar de haber dado un gran paso adelante tras ocho años de espera, todavía existe mucha incertidumbre.

Muchos de los implicados parecen haber sido tomados por sorpresa por la noticia. El personal de base del City no fue avisado con antelación, lo que supone una diferencia con respecto a los pasos anteriores en este proceso de ocho años, y muchos recurrieron al humor negro una vez que se dio a conocer la noticia.

Aunque se rumoreaba mucho que algo iba a salir a la luz tras la reunión de la Premier League del jueves, nadie conocía los detalles.

Fuera del City, las reacciones han sido variadas, desde el alivio hasta la sorpresa. Existe una auténtica sorpresa ante la expectativa de que la Premier League gane tantos de los juicios, principalmente debido al riesgo de tener más de 100 y al gran despliegue de recursos legales.

Algunas fuentes describían al City como un club “internamente mesurado”, y la declaración general a los medios reflejaba que seguían insistiendo en su inocencia.

open image in gallery El Manchester City fue acusado por primera vez en 2023 por presuntas irregularidades financieras cometidas durante un periodo de nueve años, entre 2009 y 2018 ( Getty )

“El proceso de la Premier League sigue en curso, con importantes detalles por completar, y está sujeto a estricta confidencialidad. Por lo tanto, la postura del Manchester City se mantiene coherente con la declaración del club de febrero de 2023”, expresaron.

Muchos dentro de la Premier League también quedaron impresionados por el tono del segundo párrafo.

“Durante ocho años, el club ha respetado diligentemente el debido proceso, partiendo de la base de que la junta directiva y el comité ejecutivo de la Premier League se comportarían como un organismo regulador independiente, imparcial y justo, libre de influencias partidistas”, dijeron.

Casi al mismo tiempo que se dio a conocer la noticia, el nuevo entrenador del City, Enzo Maresca, publicó un mensaje en las redes sociales con el siguiente texto: “Es hora de respirar. Es hora de analizar. Es hora de aprender”. Las fotos incluían imágenes de pies sobre el césped, una piscina y una cita atribuida a Sócrates que decía: “Lo único que sé es que no sé nada”.

Ahora, por primera vez desde que se anunciaron los cargos en febrero de 2023, sabemos algo. Y eso en sí mismo es enorme.

Sin embargo, el hecho de que todo el proceso aún esté en curso deja la situación con muchas incógnitas e interrogantes a pesar de este primer punto final.

La Premier League se encuentra en un terreno completamente desconocido, y los clubes están sumamente interesados en ver el documento publicado.

open image in gallery Pep Guardiola dejó el Manchester City este verano tras afirmar que, en su opinión, el club no había infringido las normas de la Premier League ( PA )

O, como dijo un ejecutivo: “Esta historia tiene más capítulos”.

Muchas de las preguntas son las mismas que antes, aunque ahora con la claridad de un resultado previsto y, lo que es fundamental, con la presencia del Regulador Independiente del Fútbol de Inglaterra. Ese organismo sí tiene facultades en virtud del artículo 34.

Si el City es declarado culpable de los cargos más graves, el organismo regulador podría presionar para que se destituya a figuras clave.

Algunos en el mundo del fútbol incluso barajan la idea de una venta forzosa debido a la gravedad del caso, dado que este sería percibido como el mayor caso de engaño financiero en la historia del fútbol inglés. No hay que olvidar que, en última instancia, se trata de la acusación de presentar información contable falsa.

Los cargos no solo incluían acusaciones de incumplimiento de las normas financieras en varias ocasiones, sino también de no proporcionar datos de pago precisos.

open image in gallery Desde entonces, Enzo Maresca se ha hecho cargo en el Etihad y ha llevado al club a cinco victorias consecutivas en la Premier League ( PA )

Una audiencia de sanciones determinará los castigos más inmediatos. Varias fuentes opinan que esto no puede quedar impune sin una importante deducción de puntos, sobre todo teniendo en cuenta el precedente reciente de Everton y Nottingham Forest, que podría ser suficiente para el descenso del club en la clasificación.

Muchos opinan que tal cantidad de veredictos de culpabilidad serían motivo suficiente para la expulsión inmediata de la liga.

Pero, ¿qué sucede si la apelación continúa? ¿Qué pasa si el City gana la liga esta temporada si no se aplican sanciones ahora? ¿Y si se aplican sanciones y la apelación tiene éxito?

¿Presionarán los clubes perjudicados para obtener una compensación legal, tras haber perdido títulos de liga y plazas en la Liga de Campeones?

Desde hace tiempo, la Premier League ha dado a entender que no habrá sanciones retroactivas. En otras palabras, no se retirarán títulos, pero cualquier resultado podría generar una presión diferente.

open image in gallery Se espera que el Manchester City recurra la sentencia, en una saga que aún podría prolongarse aún más ( Getty )

Y luego están todas las demás subtramas e hilos argumentales. La salida de Pep Guardiola ahora parece perfectamente oportuna. No tiene que responder preguntas sobre nada de esto.

Sin embargo, Rodri y Erling Haaland tal vez sí tengan que hacerlo.

El excapitán del City tenía previsto hablar con los medios de comunicación en Londres, precisamente, antes del partido de la Liga de Naciones entre España e Inglaterra. Por su parte, Haaland tiene compromisos similares previstos para el sábado.

Esto tiene muchísimas implicaciones. ¿Podrían existir motivos para despedir a los jugadores?

Otros ejecutivos consideran que la declaración del City es “muy contundente” y que podría convertir esta guerra fría en una guerra civil.

Sin embargo, en medio de tantas críticas al proceso e incluso a su gestión, la Premier League ha logrado una primera victoria de gran importancia.

Traducción de Sara Pignatiello