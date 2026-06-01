Haitianos cambian su lealtad futbolística de Brasil tras fin de sequía mundialista de los Granaderos

Los futboleros en Haití se han reunido durante décadas frente a televisores y radios para alentar a Brasil en cada Copa del Mundo. Pero este año no.

Haití se clasifició al Mundial por primera vez desde 1974, y la emoción desborda. Se disputan partidos espontáneos de fútbol en terrenos polvorientos, mientras se venden camisetas estampadas con los jugadores del equipo del país en un número creciente de esquinas.

La selección nacional de Haití —conocida como los “Grenadiers”— debutará el 13 de junio contra Escocia en Boston. Sus otros rivales del Grupo C son Marruecos y... Brasil. Se enfrentará a su ídolo futbolístico de toda la vida el 19 de junio en Filadelfia.

“Mi equipo favorito es Brasil, pero mi país está en la Copa del Mundo. Brasil queda al margen”, comentó con una sonrisa Guerier Lima, de 16 años. Hace poco jugó fútbol en una calle llena de baches en la capital Puerto Príncipe, con una zapatilla en un pie y una sandalia de plástico en el otro, ansioso por anotar entre rocas que servían de postes.

Llevaba una camiseta brasileña con el número 10, una réplica de la que han usado grandes del fútbol como Pelé, Neymar y Ronaldinho.

“Me gustaría ser Duckens Nazon, representando a Haití en los torneos”, expresó Lima, en referencia al máximo goleador de Haití. “Mi familia no puede permitirse enviarme a un club para pagar mi entrenamiento, pero de alguna manera estoy abriéndome camino para entrar en un club”.

Lima señaló que le gusta Kaká, un futbolista brasileño retirado, pero su jugador favorito es Nazon, delantero del club iraní Esteghlal Football Club.

“Brasil es bueno”, afirmó Lima, “pero voy a apoyar a mis hermanos haitianos”.

Los “Grenadiers” dan esperanza a la nación atribulada

El hambre generalizada, la violencia asfixiante y la preocupación por un repunte de la violencia de las pandillas se dejan de lado, aunque sea por un instante, mientras Haití anima a su equipo.

Prophète Ismeus, un corredor de 52 años, examinó las camisetas réplica a la venta en una esquina polvorienta de Puerto Príncipe. Incapaz de pagar una camiseta de 13 dólares, se conformó con una pulsera de plástico de 1 dólar con los colores rojo y azul de la bandera de Haití.

“Estoy mostrando mi apoyo a Haití de la mejor manera que puedo”, manifestó. “Espero que Haití le gane a Brasil”.

Ismeus indicó que volvería al puesto callejero cuando tenga más dinero para comprar una banderita “para poder agitarla en el aire cuando Haití le marque a Brasil”.

Fitho Joseph, un vendedor ambulante que vende camisetas réplica, contó que dejó de apoyar a Brasil en cuanto Haití se clasificó.

“Aunque una familia tenga 10 personas, todos deberían llevar una camiseta”, sostuvo.

Wilkerson Daromain, de 33 años, coincidió.

“Ponerse la camiseta es un mensaje de esperanza que envío a cada uno de los Grenadiers que luchará por nosotros y por Haití: un mensaje de que todavía hay vida aquí y de que debemos seguir adelante”, explicó. “Estamos viviendo circunstancias muy difíciles, pero los Grenadiers nos han dado esperanza, y nosotros también debemos darles esperanza”.

El grito de guerra de los aficionados haitianos al fútbol es “Grenadye, alaso!” —que significa “¡Tropas, al ataque!”— y se originó en la era revolucionaria, cuando Haití se convirtió en la primera república negra del mundo.

Mario Etienne, de 15 años, dijo que será la primera vez que vea a su país en la Copa del Mundo, después de que Haití se clasificara por última vez en 1974.

“Esto es una reunión nacional”, afirmó. “Si no hay electricidad, estaré en algún lugar de la calle o en casa de un amigo viéndolo”.

Claudy Denis, de 14 años, espera hacer lo mismo. “No podemos estar en el estadio donde ellos están, pero los veremos por televisión”, dijo con una gran sonrisa. “De los tres partidos que van a jugar, no me voy a perder ni uno solo”.

Amor duradero por Brasil

Los haitianos han venerado durante mucho tiempo a la selección de Brasil, y para muchos el romance comenzó durante el Mundial 1982, donde el capitán Sócrates lideró un equipo que incluía a Zico, Falcao y Toninho Cerezo.

Su apoyo al equipo solo creció en 2004, cuando Brasil encabezó una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en Haití. Organizó un partido para promover la paz en el país caribeño, que aún se recuperaba de una rebelión violenta que derrocó al expresidente Jean-Bertrand Aristide.

Miles de haitianos corrieron junto a un convoy blindado que trasladó a figuras brasileñas como Ronaldo y Roberto Carlos a un estadio en Puerto Príncipe.

“Fue impresionante cómo había gente todo el camino desde el aeropuerto hasta aquí, todos coreando: ‘¡Brasil! ¡Brasil!’”, le dijo Roberto Carlos a The Associated Press ese día.

Haití perdió 6-0, pero no importó. Los aficionados haitianos agitaron banderas brasileñas y celebraron el partido.

Fue solo uno de un puñado de encuentros entre Haití y Brasil, con el país sudamericano vapuleando al equipo caribeño 7-1 durante un partido de la Copa América de 2016.

Yvenson Luxama, un vendedor ambulante de 34 años, dijo que espera que Haití ataque a Brasil “como un tigre”.

“Voy a ver el partido, sin duda”, aseguró, y añadió que aun así cerrará los ojos cada vez que Brasil ataque a Haití.

Pero la Copa del Mundo y los próximos partidos de Haití no significan mucho para Jean-Paul Jean Pierre, un vendedor ambulante de 29 años que recientemente empezó a vender camisetas y banderas del equipo. “Estoy aquí para ganarme la vida, no para querer a ningún equipo”, declaró.

Pierre está entre los más de 1,4 millones de haitianos desplazados por la violencia de las pandillas y vive en un refugio improvisado y estrecho con su pareja y dos hijos, a quienes le cuesta alimentar.

“Ganar dinero, eso es lo que me interesa”, afirmó. “Ojalá hubiera un Mundial todos los años, para poder seguir sobreviviendo”.

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Coto informó desde San Juan, Puerto Rico. El videógrafo de The Associated Press Pierre-Richard Luxama, en Puerto Príncipe, contribuyó para este reportaje

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa