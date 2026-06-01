Irán define su equipo para el Mundial con 17 jugadores locales y sin Azmoun

Irán completó el lunes una convocatoria de 26 jugadores para el Mundial en Estados Unidos, que incluye a 17 futbolistas que militan en el país y cuyos clubes no han disputado partidos desde febrero debido a la guerra regional en Oriente Medio.

El delantero Mehdi Taremi, el estandarte de la selección que juega en Grecia con Olympiakos, figuró entre los nueve futbolistas que militan en clubes del extranjero. Pero se descartó a Sardar Azmoun, su compañero de ataque en el Mundial de 2022, Sardar Azmoun.

Azmoun fue excluido de la lista del entrenador Amir Ghalenoei en marzo, según se informó, por una publicación en redes sociales que enfureció a las autoridades iraníes durante la guerra en curso con Estados Unidos e Israel. Sí fue convocado Saeid Ezatolahi, su compañero en el club de Dubái Shabab Al-Ahli.

Irán cuenta con cinco jugadores en clubes de Emiratos Árabes Unidos, dos en Bélgica, Taremi en Grecia y uno en Rusia. Dennis Dargahi, que aparece en la lista oficial de convocados, es conocido en su club Standard Lieja como Dennis Eckert Ayensa.

Irán se prepara para el Mundial en un campamento de entrenamiento en Antalya, Turquía, antes de su salida programada el viernes hacia Tijuana, México, donde tendrán su base durante el torneo.

Al citar complejidades con los trámites de visado para ingresar a Estados Unidos, Irán obtuvo la aprobación de la FIFA hace 10 días para trasladarse desde una base de entrenamiento prevista en Tucson, Arizona.

Irán disputará dos partidos del Grupo G del Mundial en Inglewood, California: contra Nueva Zelanda el 15 de junio y ante Bélgica seis días después. Viajará a Seattle para cerrar contra Egipto el 26 de junio.

Irán y Estados Unidos podrían encontrarse en la ronda de dieciseisavos de final, el 3 de julio en el estadio de los Cowboys de Dallas en Arlington, Texas, si ambos terminan segundos en sus grupos.

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Lista de Irán:

Arqueros: Alireza Beiranvand (Tractor), Hossein Hosseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persépolis).

Defensores: Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Hossein Kanaani (Persépolis), Shoja Khalilzadeh (Tractor), Milad Mohammadi (Persépolis), Ali Nemati (Foolad), Ramin Rezaeian (Foolad)

Volantes: Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Mehdi Ghayedi (Al-Nasr), Saman Ghoddos (Kalba), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal), Mehdi Torabi (Tractor), Aria Yousefi (Sepahan).

Delanteros: Ali Alipour (Persepolis), Dennis Dargahi (Standard Lieja), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Mehdi Taremi (Olympiakos), Shahriar Moghanlou (Kalba).

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa