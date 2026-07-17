¿Cuándo es la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Argentina, actual campeona, se enfrentará a España en la final del Mundial este domingo.

España, campeona en 2010, consiguió su lugar en la final tras vencer a Francia en la primera de dos épicas semifinales disputadas en Dallas el martes por la noche.

Posteriormente, la selección de Lionel Messi protagonizó una impresionante remontada en los últimos minutos para derrotar a Inglaterra en Atlanta y mantener vivo su sueño de revalidar el título.

No se ha defendido un título de la Copa del Mundo desde que Brasil lo hizo en 1958 y 1962, mientras que el enfrentamiento entre Argentina y España también es una primicia en una final de la Copa del Mundo.

Pero tras 103 partidos en total, ¿qué pasará con el partido estelar del domingo?

¿Cuándo es la final del Mundial?

La final tendrá lugar en el estadio New York New Jersey el domingo 19 de julio a las 2 p. m. hora estándar central de México y 3 p. m., hora estándar del este.

¿Cuáles serán los equipos participantes?

El actual campeón Argentina se efrentará al campeón europeo España.

Lautaro Martínez celebra el segundo gol de la selección argentina con Lionel Messi ( Reuters )

¿Y el entretenimiento?

La final será la primera en la historia de la Copa del Mundo en contar con un espectáculo oficial en el medio tiempo.

Madonna, Shakira, Justin Bieber, Burna Boy, BTS, Gustavo Dudamel y el coro PS22 participarán en el espectáculo de 11 minutos, comisariado por Chris Martin de Coldplay (quien también se presentará).

También habrá una ceremonia de clausura 90 minutos antes del pitido inicial del partido, que dará comienzo a las 11:30 a. m. hora estándar central de México y 1:30 p. m. hora del este.

Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed son algunos de los artistas que actuarán en el espectáculo.

¿Y qué pasa con el partido por el tercer puesto?

El partido por el tercer puesto, en el que nadie quiere participar, tendrá lugar el sábado 18 de julio a las 3 p. m. hora de México y 5 p. m. hora del este, en el Miami Stadium de Florida. Se enfrentarán Inglaterra y Francia.

Traducción de Sara Pignatiello