¿El humo de los incendios forestales sobre Nueva York pondrá en peligro la final de la Copa del Mundo?

Tras un Mundial afectado repetidamente por tormentas eléctricas y con varios partidos aplazados debido a las inclemencias del tiempo, podría haber aún más interrupciones relacionadas con el clima en la final de este fin de semana.

Las autoridades de Nueva York y Nueva Jersey emitieron una alerta sanitaria por la calidad del aire debido al humo provocado por los incendios forestales en Canadá, que está afectando a todo el noreste de Estados Unidos y al sur de Canadá.

Una densa neblina cubrió la zona y generó preocupación por la salud de los residentes antes de la final del domingo, que se celebrará en el estadio New York New Jersey en East Rutherford, Nueva Jersey.

La Oficina de Gestión de Emergencias de Nueva York declaró el jueves que el nivel de calidad del aire en la ciudad había alcanzado niveles “muy insalubres” y las autoridades instaron a los residentes a evitar estar al aire libre durante más de una hora seguida.

España aterrizó en Nueva Jersey el miércoles por la noche, un día después de vencer a Francia en semifinales, y entrenó al aire libre el jueves, donde las condiciones climáticas no parecieron afectarles. Argentina comenzará a entrenar en Nueva Jersey el viernes.

Si bien las condiciones fueron malas durante la segunda mitad de esta semana, se espera que mejoren el viernes, ya que se prevé que la lluvia pronosticada para el sábado disperse aún más parte del humo.

El estadio para la final es completamente al aire libre, pero se espera que para entonces el clima ya no sea un problema.

El miércoles por la noche se disputó en Queens un partido de la Liga Nacional de Fútbol Femenino entre el Gotham FC y el Washington Spirit, pese a la mala calidad del aire, por lo que las jugadoras tuvieron que tomar dos descansos en cada tiempo.

Traducción de Olivia Gorsin