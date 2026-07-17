Schmid gana la larga 13ra etapa del Tour y Pogacar mantiene con seguridad el liderato general

El suizo Mauro Schmid superó por poco al colombiano Harold Tejada en un esprint mano a mano para ganar el viernes la 13ra etapa del Tour de Francia, mientras el campeón defensor Tadej Pogacar mantuvo sin sobresaltos su liderato en la general.

Con varios ciclistas acercándose por detrás, Schmid hizo el movimiento decisivo a 200 metros de la meta y resistió el ataque de Tejada antes de levantar la rueda delantera sobre la línea en señal de celebración. El campeón olímpico de ciclismo de montaña Tom Pidcock llegó justo detrás, en tercer lugar.

El grupo del maillot amarillo de Pogacar entró unos minutos después, ya que las altas temperaturas de las recientes olas de calor por fin bajaron.

Pogacar, cuatro veces campeón del Tour, se mantiene con 3 minutos y 36 segundos de ventaja sobre el dos veces campeón Jonas Vingegaard en la clasificación general, y con 4:06 sobre Remco Evenepoel, tercero. Pidcock ascendió al cuarto puesto, a 4:15 de Pogacar.

La 13ra etapa fue la más larga de la carrera de este año, con 206 kilómetros (128 millas), e incluyó una exigente subida de nueve kilómetros de Categoría 1 —la segunda categoría de ascenso más dura— al Ballon d’Alsace. Schmid ganó en poco más de cuatro horas.

Un gran grupo de corredores se formó en cabeza al pie de la gran subida, sin que el grupo del maillot amarillo de Pogacar disputara la victoria de etapa. El grupo se fue reduciendo en el descenso hacia la meta en la ciudad nororiental de Belfort y se convirtió en un duelo de dos hasta la línea.

La 14ta etapa del sábado es una jornada de montaña con tres grandes ascensos en la región de Alsacia y final en la estación de esquí de Le Markstein.

La carrera concluye con su tradicional llegada en París el 26 de julio.

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