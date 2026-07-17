Con Deschamps marchándose tras 14 años, Francia busca nuevo técnico y Zidane es el favorito

Adiós, Didier. ¿Hola, Zinedine?

El técnico Didier Deschamps se hace cargo de su último partido con Francia el sábado, cuando Les Bleus se enfrenten a Inglaterra en el Mundial en Miami. El ganador se llevará el tercer puesto, un premio de consuelo tras duras derrotas en las semifinales.

Es un final decepcionante para el ciclo de Deschamps, cuando muchos observadores señalaban que su ataque repleto de estrellas ganaría otro Mundial. Se espera ampliamente que Zinedine Zidane sea confirmado como nuevo seleccionador de Francia en los próximos días por la federación francesa de fútbol.

Los años de Deschamps

Francia conquistó el Mundial con Deschamps en 2018, perdió una desgarradora final por penales en 2022 y se quedó corta tácticamente ante España el martes.

En sus 14 años al mando, Deschamps ganó solo un gran trofeo —aunque el más importante de todos— tras haber perdido la final del Campeonato Europeo en casa en 2016.

Algunos expertos sostienen que se quedó corto dado el talento del que disponía Francia —incluidos Kylian Mbappé, Paul Pogba, Antoine Griezmann y los ganadores del Balón de Oro Ousmane Dembélé y Karim Benzema—, mientras que otros aseguran que Francia fue notablemente consistente con Deschamps, que ahora tiene 57 años.

Sea cual sea la opinión, el próximo seleccionador de Francia tiene un listón muy alto que superar y una gran aura ayudará. Como posiblemente el mejor jugador francés de todos los tiempos, y un entrenador como Zidane, de enorme éxito con el Real Madrid, parece encajar a la perfección.

Polos opuestos como jugadores, Zidane y Deschamps están unidos para siempre por la gloria.

Aplicado mediocampista, Deschamps fue el incansable capitán de Francia cuando ganó el Mundial de 1998 y la Eurocopa 2000, mientras que Zinedine fue la fuerza creativa imparable que llevó a aquel brillante equipo a nuevas alturas.

A continuación, un vistazo a cómo podría verse Francia con Zidane al mando

¿Qué cambiaría Zidane?

La derrota 2-0 de Francia ante España en la semifinal del Mundial fue más contundente de lo que sugiere el marcador.

Francia quedó en evidencia tácticamente cuando fue sometida a una presión sostenida por la fluidez del juego de los españoles. Completamente dominada en el mediocampo, Francia se equivocó de lleno con su presión. El ataque quedó neutralizado y Deschamps no tuvo otro plan para revertir la situación.

Deschamps ha tenido detractores a lo largo de los años —entre ellos, principalmente, Christophe Dugarry, su excompañero en la selección francesa—, quien afirmó que su enfoque era demasiado restrictivo y carecía de suficiente creatividad en el mediocampo.

Zidane sin duda buscará atacar más, como en su mejor época, cuando recorría el campo como organizador. Michael Olise o Rayan Cherki podrían ocupar ese papel.

Ambos tienen gran técnica, aunque ninguno es un creador por definición como lo fue Zidane. Otra opción podría ser que Dembélé retroceda para asumir esa función, como lo ha hecho bien con el Paris Saint-Germain.

¿El regreso de Benzema?

Zidane es un gran admirador de Benzema y se hicieron amigos cercanos cuando Zidane lo dirigió en el Real Madrid.

Ganaron tres títulos consecutivos de la Liga de Campeones juntos entre 2016 y 2018, y Benzema se convirtió en un jugador más completo, además de un definidor implacable, bajo la guía de Zidane. Benzema tiene 38 años y su edad avanzada podría ser un obstáculo.

Pero, dado cómo el desafiante al paso del tiempo Lionel Messi ha deslumbrado en este Mundial a los 39 años, Zidane podría pensar que Benzema —ganador del Balón de Oro en 2022— aún tiene algo que aportar. Sobre todo si juega más retrasado, donde pueda aprovechar su excelente técnica y su capacidad de pase con buen efecto.

Los críticos de Deschamps nunca le perdonaron haber dejado fuera a Benzema durante la mayor parte de seis años, debido a la presunta participación de Benzema por el escándalo de un video sexual que afectó al entonces compañero de selección Mathieu Valbuena.

Sin embargo, Francia ganó el Mundial sin Benzema.

Finalmente fue convocado a tiempo para el Campeonato Europeo en 2021, donde fue el máximo goleador de Francia con cuatro tantos, y se entendió de manera brillante con Mbappé cuando ganaron la Liga de Naciones más tarde ese mismo año.

Benzema se distanció de Deschamps después de ser desafectado del Mundial de 2022 por una lesión en el muslo, y Benzema cuestionó los hechos que llevaron a su salida.

Sería una decisión importante para Zidane volver a convocarlo, pero no es imposible.

Cinco años alejado del juego

Una pregunta es cuán preparado estaría Zidane para un cargo de tanta presión, dado que no dirige desde que dejó al Madrid tras su segunda etapa en 2021.

Sin embargo, también llegará fresco después de varios años alejado del estrés del puesto de entrenador.

Si Zidane, de 54 años, asume el mando, su primer partido sería como visitante ante Turquía en la Liga de Naciones el 25 de septiembre, seguido por un encuentro en Bélgica tres días después.

Los aficionados en casa tendrían que esperar hasta el 2 de octubre para ver a Zidane en el Stade de France, cuando Francia juegue contra Italia.

El último partido de Zidane como jugador con Francia fue contra Italia en la final del Mundial de 2006. Marcó temprano con un penal al estilo Panenka, antes de que un momento infame lo viera expulsado por darle un cabezazo al defensor italiano Marco Materazzi durante el tiempo extra.

Francia perdió la final en la tanda de penales, pero el público francés perdonó rápidamente a Zidane —conocido cariñosamente como “Zizou”— por haber sido expulsado, tal era su profundo vínculo con la nación.

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