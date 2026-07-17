¿Quién es Slavko Vinčić? El árbitro del España vs. Argentina en la final del Mundial

El árbitro esloveno Slavko Vinčić dirigirá la final del Mundial entre España y Argentina el domingo.

Vinčić estará acompañado por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič. Con esa designación, se convertirá en el primer árbitro esloveno en dirigir una final de la Copa del Mundo.

"Primero sentí sorpresa. Después, felicidad. Estaba temblando. Es un honor increíble llegar a la final de la Copa del Mundo", dijo Vinčić, quien rompió en llanto al conocer la noticia. "Es el sueño de cualquier árbitro cuando empieza su carrera. Estoy muy orgulloso de mí y de mi equipo".

"Es muy difícil expresarlo con palabras, pero me llena de orgullo representar a mi país, Eslovenia, en el evento deportivo más importante del mundo. Mi equipo también está muy orgulloso y daremos lo mejor de nosotros", añadió.

Vinčić no es ajeno al fútbol de élite y cuenta con una amplia trayectoria en las principales competencias del fútbol europeo.

En 2024 dirigió la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund en Wembley. Dos años antes, también estuvo a cargo de la final de la Liga Europa entre el Rangers y el Eintracht Frankfurt.

El árbitro, de 46 años, ha participado en dos ediciones de la Eurocopa. Entre ellas figura la semifinal de la Eurocopa 2024, en la que España venció a Francia en su camino hacia el título.

Vinčić debutó en una Copa del Mundo en Qatar 2022. Su primer partido dejó un mal recuerdo para Argentina, ya que estuvo al frente de la sorpresiva derrota ante Arabia Saudita en el debut. Sin embargo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni logró recuperarse y terminó conquistando el título.

La final del domingo será su sexto partido en una Copa del Mundo y el cuarto en la presente edición del torneo. Su participación comenzó en la fase de grupos con el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos.

Después arbitró la victoria de Argelia sobre Jordania en la fase de grupos y, más tarde, dirigió el triunfo de México, uno de los países anfitriones, frente a Ecuador en los dieciseisavos de final.

Traducción de Leticia Zampedri