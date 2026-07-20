Marc Cucurella mantuvo una peculiar tradición durante la conquista del Mundial por parte de España al enterrar una moneda de la suerte en el césped, instantes antes del pitazo inicial, a pedido de otro referente del fútbol español.

El lateral repitió el ritual que realizó Joan Capdevila, campeón del mundo en 2010 y uno de sus predecesores en la selección, quien hizo lo mismo antes de la final en la que España venció a Países Bajos para conquistar su primer título mundial hace 16 años, en Sudáfrica.

El futbolista, de 27 años, fue captado desde las tribunas mientras sacaba una moneda de su media y la enterraba en el césped del MetLife Stadium, justo antes del inicio del partido.

Después de la victoria de España sobre Argentina en el tiempo extra, gracias al gol de Ferran Torres a los 106 minutos, Capdevila reveló en X que había sido él quien le pidió a Cucurella mantener la superstición.

"Y ahora les voy a contar un secreto... En 2010 enterré una moneda en el césped antes de que empezara el partido. Lo he contado millones de veces", escribió Capdevila. "Le pedí a Cucurella que hiciera lo mismo ayer...

"Marc, te quiero muchísimo. ¡ERES CAMPEÓN DEL MUNDO!"

Capdevila acompañó el mensaje con un video en el que se ve a Cucurella acercarse discretamente a la línea de banda y enterrar la moneda en el césped, procurando que nadie lo advirtiera.

Capdevila, exfigura del Villarreal y hoy de 48 años, fue una pieza clave de la generación más exitosa de España. Fue titular en la final del Mundial de 2010 frente a Países Bajos y también integró el equipo que conquistó la Eurocopa de 2008.

Sin embargo, su viaje para asistir a la final del Mundial se complicó por un problema con su autorización electrónica de viaje (ESTA), que fue rechazada debido a una visita previa a Irán.

Ante esa situación, Capdevila recurrió públicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para pedirle ayuda y poder ingresar al país. El viernes publicó un mensaje en X en el que escribió: "¡NECESITO AYUDA, @realDonaldTrump!".

Joan Capdevila conquistó el Mundial de 2010 con la selección de España ( AP Photo/Armando Franca )

"Me acaban de informar que no podré viajar a la final con mis hijos porque rechazaron mi solicitud del ESTA. ¿Alguien puede ayudarme con esto? No se imaginan la ilusión que me hacía estar allí junto a mis compañeros del equipo de 2010 y con esta selección para alentarlos. No puedo creer que no me permitan entrar a Estados Unidos y que vaya a perderme un momento como este junto a mis hijos, que aman tanto el fútbol".

Finalmente, Capdevila logró resolver el problema y asistió a la final en Nueva Jersey. Desde las tribunas compartió un mensaje con sus seguidores: "¡NUNCA SE RINDAN SI DE VERDAD QUIEREN ALGO! ¡VAMOS, ESPAÑA!".

Traducción de Leticia Zampedri