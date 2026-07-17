Erling Haaland responde por fin a la invitación a cenar de Tom Holland tras “humillar” a la estrella de Spider-Man

Al final, Erling Haaland sí se encontrará con Spider-Man.

La estrella del fútbol noruego respondió al actor de Marvel después de que Tom Holland revelara que el delantero había dejado sin leer una invitación para cenar.

Holland, quien promociona la exitosa adaptación de La Odisea dirigida por Christopher Nolan, contó la historia el lunes durante su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

El actor explicó que decidió escribirle al delantero del Manchester City después de verlo en una suite de hospitalidad durante el Gran Premio de Mónaco del mes pasado.

"Pensé en intentarlo, así que le envié un mensaje. Nunca imaginé que hablaría de esto en televisión en vivo, pero aquí estamos", dijo.

Luego añadió: "Ese es justamente el tipo de experiencia que te mantiene con los pies en la tierra y que es importante para los actores".

open image in gallery Erling Haaland (izquierda) finalmente aceptó la invitación a cenar de Tom Holland, después de dejar sin respuesta el mensaje privado que le envió el actor de Spider-Man ( Getty )

"Pensé: 'Le voy a escribir y lo voy a invitar a cenar'. Pero nunca respondió. Ni una excusa, ni un 'Estoy ocupado esta noche, tengo un partido'. Nada", contó Holland.

Cuando Fallon le preguntó si la invitación seguía en pie, el actor hizo referencia a la victoria de Inglaterra sobre Noruega en los cuartos de final del Mundial y bromeó: "No creo que quiera cenar conmigo después de lo que pasó el otro día".

Sin embargo, después de que The Tonight Show compartiera un video con el relato de Holland, la estrella del fútbol finalmente respondió.

"Acepto la invitación a cenar, @tomholland2013", escribió Haaland en la publicación. "Un poco tarde... ¡Solo dime dónde!".

open image in gallery Erling Haaland marcó siete goles con la selección de Noruega durante su destacada campaña en el Mundial de 2026 ( Reuters )

open image in gallery Tom Holland interpreta a Telémaco en la épica película ‘La Odisea’, dirigida por Christopher Nolan ( Universal Pictures )

Haaland ya había contado su versión de la historia durante su participación en la edición noruega de The Assembly.

"Esto es un poco vergonzoso, para ser completamente sincero", dijo. "Estábamos en la Fórmula 1, en Mónaco, y recibí un mensaje. No veo muchas películas, así que no sé quiénes son muchas de esas personas".

"Alguien me preguntó si quería salir a cenar, pero como no lo conocía, ni siquiera respondí. No quería contestarle a un desconocido".

El delantero del Manchester City ha sido uno de los jugadores más destacados del Mundial, el primero que disputa Noruega en 28 años.

El atacante, de 25 años, marcó siete goles con su selección durante la destacada campaña del equipo, que terminó con la eliminación ante Inglaterra.

Por su parte, Holland ha contado en varias ocasiones que es aficionado del Tottenham desde niño y ha asistido a numerosos partidos en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, por lo que una posible amistad con Haaland resulta aún más llamativa.

Traducción de Leticia Zampedri